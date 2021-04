Bottas redt jeugdliefde: Fin investeert in worstelende ijshockeyclub

Mercedes-coureur Valtteri Bottas mag zich sinds deze week mede-eigenaar van een ijshockeyclub noemen: de coureur uit Nastola is de op twee na grootste aandeelhouder van de Lahti Pelicans uit de Finse Liiga.

Bottas heeft een belang van tien procent genomen in de club die financieel in zwaar weer zit, en waarvoor hijzelf als jongeling in verschillende jeugdteams speelde alvorens zich volledig op het racen te richten. Bottas is ook een kind van de streek: zijn geboorteplaats Nastola valt onder de gemeente Lahti.

Als aandeelhouder kan Bottas straks een scherp oog op zijn geliefde club houden, want hij krijgt skybox nummer 77 – naar zijn startnummer in de Formule 1. “Mijn passie voor de sport en verlangen om deze lokale organisatie te helpen waren mijn belangrijkste drijfveren om te investeren”, zegt Bottas.

“De Pelicans zijn voor mij altijd de nummer één geweest, dus ik verheug me hier enorm op”, vervolgt Bottas. In interview met FORMULE 1 Magazine vertelde de Fin afgelopen weekend nog dat ijshockey zijn eerste liefde was: “Ik begon daar ook eerder mee dan met racen.”

Toen hij eenmaal op een kart stapte, was hij om, al had hij misschien ook wel het talent om ijshockeyprof te worden. “Je weet nooit hoe het zou zijn gegaan, maar waarom niet? Ik was volgens mij vrij goed”, lacht Bottas. “Een aantal jongens waarmee ik speelde, werd ook prof in Finland of haalde zelfs de NHL.”

In een aanstaande editie van FORMULE 1 Magazine lees je het volledige interview met Bottas. Hij vertelt daarin onder meer over karten op spekgladde banen in Finland, rally-ritjes met Toto Wolff, zijn eerste auto (‘een Ford Cougar met een dikke subwoofer achterin’), muziek en nog veel meer.

