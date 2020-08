Bottas rijdt ook in 2021 voor Mercedes

Valtteri Bottas blijft ook in 2021 bij Mercedes. De Fin heeft een éénjarig contract getekend bij het Duitse team, waar hij sinds 2017 voor rijdt. Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat de Fin nog een jaar bij het team blijft: “We zien dit jaar de sterkste Valtteri die we ooit hebben gezien.”

Bottas gaf eerder dit jaar al te kennen dat er gesprekken waren tussen hem en Mercedes en dat die gesprekken goed verliepen. Mercedes heeft nu officieel bevestigd dat de Fin nog een jaar langer bij het team zal blijven. “Het Mercedes-AMG Petronas F1-Team is verheugd om aan te kondigen dat het contract met Bottas verlengd is tot eind 2021”, laat het team in een verklaring weten. Bottas zal in 2021 aan zijn vijfde seizoen beginnen bij het team, waarmee hij tot nu toe acht overwinningen heeft gepakt, twaalf keer de poleposition heeft veroverd en 39 keer op het podium heeft gestaan.

“Ik ben erg blij om in 2021 bij Mercedes te blijven en voort te kunnen bouwen op het succes dat we al samen hebben genoten”, laat Bottas weten. “Bedankt aan iedereen in het team en de Mercedes-familie voor hun voortdurende steun en hun vertrouwen in mij. Ik ben erg trots om dit geweldige team en de driepuntige ster volgend jaar weer samen op onze reis te vertegenwoordigen.”

Lees ook: Murray Walker: ‘Hamilton is beter dan Senna en Schumacher’

“De afgelopen jaren stonden in het teken van continue verbetering en werken aan elk aspect van mijn prestaties”, vervolgt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat ik vandaag sterker ben dan ooit, maar ik kan altijd de lat nog hoger leggen. Mercedes omarmt dezelfde filosofie: ze willen altijd beter worden en verlangen altijd naar meer”, aldus de Fin.

Sterkste rijdersduo

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat de Fin nog een jaar bij het team blijft. “We zien dit jaar de sterkste Valtteri die we ooit hebben gezien wat betreft zijn prestaties op het circuit, maar ook fysiek en mentaal”, zegt Wolff. “Hij staat tweede in het kampioenschap, eindigde het laatste seizoen op de tweede plaats en speelt een zeer belangrijke rol in onze algehele teamprestaties.”

Lees ook: Paddockpraat Podcast: ‘Mercedes heeft zoveel speelruimte, ze lopen elk jaar een stap voor’

“Ik ben ervan overtuigd dat wij het sterkste rijdersduo in de Formule 1 hebben en het vastleggen van Valtteri is een belangrijke eerste stap om deze kracht voor de toekomst te behouden”, vervolgt hij. “Valtteri is een hardwerkende, oprechte man die een goede relatie heeft met het hele team – inclusief zijn teamgenoot, wat niet vanzelfsprekend is wanneer beide coureurs strijden voor het kampioenschap”, aldus de Oostenrijker.

Bottas staat momenteel tweede in het kampioenschap met een achterstand van dertig punten op Lewis Hamilton. Door een lekke band in de slotfase van de Britse Grand Prix viel de Fin hard terug vanaf de tweede plaats en kwam hij uiteindelijk als elfde over de streep, waardoor het gat naar Hamilton groeide terwijl het gat naar Max Verstappen op de derde plek is geslonken tot zes punten.