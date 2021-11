Oké, het is al bijna een week geleden, maar het kwam in Brazilië toch maar weer ter sprake: de softe manier waarop Valtteri Bottas bij de start in Mexico verdedigde tegenover Max Verstappen. “Ik had waarschijnlijk wel wat meer kunnen doen.”

Dat erkent de Fin in reactie op uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton. Ook al zijn die inmiddels ook alweer door beide heren genuanceerd. Doordat Bottas de buitenkant van bocht één niet afdekte in Mexico, verschalkte de extreem laat remmende Verstappen met een enkele move niet alleen Bottas, maar ook de aan de binnenkant rijdende Hamilton. Verstappen speerde daarna weg, naar de overwinning.

Wolff en Hamilton lieten na afloop weten wel wat verrast te zijn door de passieve manier van verdedigen van Bottas. Zoals gezegd hebben ze hun uitspraken wel weer wat afgezwakt – met uitgerekend Max Verstappen die in De Telegraaf voor Bottas in de bres sprong – maar Bottas geeft nu zelf ook toe dat hij ‘waarschijnlijk meer had kunnen doen’. “Achteraf is het makkelijk praten, maar als ik heel eerlijk ben en het nu terugkijk, had ik het misschien anders gedaan.”

“Ik had Max misschien kunnen blokkeren door naar buiten te gaan”, oppert Bottas. Ook al benadrukt hij wel dat dit ook niet gegarandeerd een geslaagde verdediging was geweest. “Wellicht was hij dan namelijk alsnog binnendoor gegaan. Ik deed voor mijn gevoel wat ik kon doen”, stelt de Fin. Dus nogmaals: “In eenzelfde situatie zou ik het nu misschien beter doen, maar misschien ook niet.”

