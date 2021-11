Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de Grand Prix van Mexico niet te spreken over de manier waarop zijn coureurs bocht 1 naderden. De Oostenrijker keek vol ongeloof toe hoe nummer één en twee Valtteri Bottas en Lewis Hamilton ‘de zee uiteen spleten’ voor Max Verstappen: “Dat mag niet gebeuren.”

“We hadden de race niet kunnen winnen, ook al hadden we nog voor ze gelegen na bocht 1”, geeft Wolff toe bij Sky Sports. “Je moet Red Bull wel feliciteren, zij zaten vandaag gewoon op een heel ander niveau.” Dat Verstappen na die bocht al aan de leiding lag en vervolgens wegreed bij Hamilton, maakte voor de Oostenrijker al snel duidelijk wat voor dag het zou worden. “Voor Lewis’ kampioenschap was dit een gevalletje schadebeperking”, verzucht Wolff.

Vol ongeloof zag Wolff toe hoe polesitter Valtteri Bottas ruimte liet aan de binnenkant terwijl Hamilton Verstappen ook nog genoeg ruimte gunde aan de buitenkant. “Dat zou niet mogen gebeuren”, moppert Wolff. “We hadden twee auto’s vooraan liggen en het leek alsof ze de zee uiteen spleten”, uit hij zijn onvrede over de start van beide coureurs.

Verstappen leidt dus nog altijd het kampioenschap terwijl Red Bull bij de constructeurs nu tot op een punt genaderd is. “Het is een dag om te vergeten”, aldus Wolff. Toch wil hij zijn team nog wel wat hoop geven. “We moeten naar het positieve kijken. Lewis reed een sterke race, dat is het hoogtepunt. We moeten onszelf weer oppakken voor de volgende race”, besluit hij.