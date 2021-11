Na de euforie op zaterdag heerst zondag vooral de verslagenheid bij Lewis Hamilton, die een dominante Max Verstappen de Grand Prix van Mexico zag winnen. De Brit feliciteerde zijn titelrivaal en legde zich erbij neer dat de Red Bull dit weekend sterker was, al deelde hij ook een sneer uit: “Dat Pérez zo dicht achter mij kon blijven laat maar zien hoe snel die Red Bull is.”

Hamilton had een goede start, maar Verstappen had een nog betere start. De Red Bull-coureur schoot via de buitenkant voorbij aan beide Mercedessen en dus wist Hamilton wat voor dag het zou worden. De Brit moest nu jagen op de leider in het kampioenschap, maar zag het gat alleen maar groter worden. Even na zijn pitstop leek het weer de goede kant op te gaan, maar Hamilton kon niet tippen aan de snelheid van Verstappen. De tweede plek kreeg hij echter niet cadeau, want Sergio Pérez was aan het pushen om zijn teamgenoot een dienst te bewijzen. Na wat spannende ronden in de slotfase wist Hamilton de thuisheld van zich af te houden, maar de Brit ziet opnieuw de achterstand in het kampioenschap groter worden.

“Allereerst felicitaties aan Max, hun auto was dit weekend superieur en we konden er niets tegen beginnen”, zegt Hamilton na afloop van de Mexicaanse Grand Prix. “Ik heb alles gegeven. Ik had in de slotfase zelfs nog een mooi gevecht met Checo, maar gelukkig hebben we nog de tweede plaats gepakt.”

Hamilton voelde in die laatste ronden dus de hete adem van Pérez, die gesteund werd door het massaal aanwezige publiek, maar de Brit raakte daar niet door afgeleid. “De druk… Ik heb dat al vaker gehad, dus het was makkelijk om vol te houden. Dat Sergio zo dicht achter mij kon blijven laat maar zien hoe snel hun auto is”, was de wat subtiele sneer, die niet gewaardeerd werd door het Mexicaanse publiek. “Hij reed goed en bleef de druk opvoeren. Ik genoot toch nog van de race”, sluit de wat verslagen Hamilton af.