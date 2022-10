Valtteri Bottas rekent erop dat de FIA Red Bull een ‘pijnlijke straf’ oplegt voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Een paar miljoen kan immers, stelt Bottas, ‘een heel groot verschil’ maken.

Na een lang proces maakte de FIA bekend dat er in 2021 negen teams waren die binnen het budgetplafond van 145 miljoen dollar waren gebleven. Alleen Red Bull ging over die limiet heen. Met hoeveel het team over het budgetplafond ging, is niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen dollar. Wel is duidelijk dat het onder een ‘kleine overschrijding’ valt van maximaal 5 procent.

De FIA maakte vervolgens bekend dat er gekeken werd naar een gepaste straf voor deze overtreding, maar ook daar is nog geen duidelijkheid over. Red Bull zou inmiddels een aanbod hebben gekregen van de FIA voor een straf, maar het is aan het team om akkoord te gaan met die straf of niet.

In de persconferentie in Austin gaf Ferrari-coureur Carlos Sainz aan dat de FIA een straf moet uitdelen die het overschrijden van het budgetplafond ontmoedigt. Daar kan Valtteri Bottas zich wel in vinden. “Regels zijn regels”, zegt Bottas. “Als je die niet volgt, dan moet er een straf komen die pijn doet. Je wil niet dat iemand de neiging krijgt om risico te nemen met het budgetplafond om één jaar te maximaliseren”, stelt de Alfa Romeo-coureur.

Als Bottas er zelf wat over te zeggen zou hebben, dan zou Red Bull dus een flinke straf krijgen. “Ik hoop persoonlijk dat het een strenge straf wordt”, geeft de Fin aan. “Het zou niet mogen gebeuren, de regels zijn de regels”, herhaalt hij.

“Er zijn veel regels in de Formule 1 en dit zou geen uitzondering moeten zijn voor wat betreft de straffen. Laten we hopen dat er een goede straf komt die pijn doet. Een paar miljoen kan een heel groot verschil maken”, besluit Bottas.