De FIA heeft Red Bull een voorstel gedaan voor een straf vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Wat dat voorstel inhoudt is niet bekend. Wel zou Red Bull naar verluidt vrijdagochtend (lokale tijd) in een persconferentie toelichting geven.

De FIA rondde onlangs het financiële rapport van alle teams van het seizoen 2021 af. Het bestuursorgaan kwam tot de conclusie dat negen teams binnen de limieten van het budgetplafond van 145 miljoen dollar waren gebleven, maar Red Bull niet.

Zij hadden zich schuldig gemaakt aan een ‘kleine overschrijding’ van het budgetplafond. Dat betekent dat zij hooguit met vijf procent, maximaal 7,25 miljoen dollar, over de limiet zijn gegaan. Red Bull reageerde ‘verrast en teleurgesteld’ op de bevindingen van de FIA en zei ‘alle opties’ te overwegen.

Lees ook: Brown in brief aan FIA: ‘Bij overschrijden budgetplafond ook sportieve straf’

Sinds dat nieuws is het even stil gebleven, maar in Austin lijkt deze saga weer op te laaien. De FIA zou, zo melden onder meer de BBC en Motorsport.com, Red Bull namelijk een voorstel hebben gedaan voor een straf. In het reglement van de FIA staan mogelijke straffen beschreven. Zo kan Red Bull een tik op de vingers krijgen, maar kan de FIA ook een boete uitdelen, kampioenschapspunten ontnemen, het team uitsluiten van bepaalde sessies met uitzondering van de race en minder tijd in de windtunnel opleggen.

Wat het voorstel van de FIA inhoudt, is niet bekend. Red Bull heeft nog de mogelijkheid om dit voorstel te accepteren, of niet te accepteren. Mochten zij voor de laatste optie gaan, dan komt de zaak bij het FIA Cost Cap Adjudication Panel terecht. Red Bull houdt, zo meldt Sky Sports, vrijdagochtend in Austin (middag Nederlandse tijd) een persconferentie, waarschijnlijk om toelichting te geven over deze zaak.