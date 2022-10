McLaren-CEO Zak Brown heeft in een brief aan de FIA benadrukt dat zijn team het overschrijden van het budgetplafond als valsspelen ziet, meldt de BBC na inzage van die brief. Volgens Brown is in dat soort gevallen een financiële straf niet genoeg; er moet dan ook een sportieve straf komen.

De FIA bracht onlangs naar buiten dat negen van de tien Formule 1-teams binnen het budgetplafond zijn gebleven in 2021. Enkel Red Bull had zich dat seizoen schuldig gemaakt aan een ‘kleine overschrijding’, wat kan oplopen tot vijf procent van de 145 miljoen dollar die beschikbaar was.

Red Bull reageerde ‘met teleurstelling en verbazing’ op de bevindingen van de FIA. De FIA liet weten dat er naar een straf gekeken wordt, wat uiteen kan lopen van een reprimande of boete tot aan het ontnemen van kampioenschapspunten of het beperken van testmogelijkheden.

Om het standpunt van zijn team duidelijk te maken heeft McLaren-CEO Zak Brown een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem geschreven. In die brief prijst Brown de FIA voor het werk om het budgetplafond te monitoren, meldt de BBC na inzage van die brief. Brown, die in de brief niet verwijst naar Red Bull, maakt daarin bovendien duidelijk dat elke overschrijding van het budgetplafond ‘valsspelen’ is en vindt in dat soort gevallen een financiële straf niet genoeg.

“De overschrijding van het budgetplafond en mogelijk ook de procedurele overtredingen vallen onder valsspelen door een aanzienlijk voordeel te bieden op het gebied van technische, sportieve en financiële regelgeving”, wordt de brief van Brown geciteerd door de BBC.

“De FIA heeft een uiterst grondig, coöperatief en open proces gevoerd. We hebben zelfs een generale repetitie van een jaar gekregen (in 2020), met voldoende gelegenheid om opheldering te vragen als details onduidelijk waren. Er is dus geen enkele reden voor een team om nu te zeggen dat ze verrast zijn”, doelt Brown indirect op de reactie van Red Bull.

“Het komt erop neer dat elk team dat te veel heeft uitgegeven een oneerlijk voordeel heeft gekregen, zowel bij de ontwikkeling van de auto in het huidige als het volgende jaar”, oordeelt Brown. “Een financiële straf alleen is volgens ons geen passende straf voor een overschrijding van het budgetplafond of een ernstige procedurefout. In deze gevallen moet er duidelijk een sportieve sanctie komen, zoals bepaald door de FIA.”

Suggesties van Brown

Brown doet in zijn brief aan de FIA ook suggesties voor hoe hij dit soort overschrijdingen zou aanpakken. Zo zou hij een schuldig team bestraffen door het bedrag waarmee het team over het plafond is gegaan te verdubbelen en in mindering te brengen voor het seizoen erna. Volgens hem staat twee miljoen dollar gelijk aan 25 tot 50 procent van het jaarlijkse ontwikkelingsbudget voor de bolide. “Dat zou dus een aanzienlijk positief en langdurig voordeel opleveren.”

Naast die financiële straf zou Brown een schuldig team ook aanpakken op het gebied van ontwikkeling. Om precies te zijn zou Brown zo’n team 20 procent minder windtunneltijd geven. “Dit zou het volgende jaar moeten worden opgelegd, om het oneerlijke voordeel waarvan het team heeft geprofiteerd en zal blijven profiteren te verminderen.”