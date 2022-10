Red Bull zegt ‘met verbazing en teleurstelling’ te hebben waargenomen dat de FIA tot de conclusie is gekomen dat het team in 2021 het budgetplafond heeft overschreden. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez blijft erbij dat zij onder het budgetplafond zijn gebleven.

De FIA heeft vandaag het rapport betreffende het budgetplafond voor 2021 naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat Red Bull naast een ‘procedurele overtreding’ zich ook schuldig heeft gemaakt aan en ‘minor overspend breach’. Dat betekent dat het team het budgetplafond vorig jaar met minder dan 5 procent van de maximale 145 miljoen dollar heeft overschreden.

Tot verbazing van Red Bull. Daar blijven ze ervan overtuigd dat zij binnen de lijntjes van het financieel reglement hebben gekleurd. “Wij nemen met verbazing en teleurstelling kennis van de bevindingen van de FIA, betreffende het overschrijden van het financieel reglement”, laat Red Bull in een verklaring weten.

“Onze indiening voor 2021 lag onder het budgetplafond, dus we moeten de bevindingen van de FIA zorgvuldig bestuderen aangezien wij ervan overtuigd blijven dat de relevante kosten onder het maximum voor 2021 liggen.”

“Ondanks het vermoeden en de stellingname van anderen is er natuurlijk een procedure in het kader van de verorderingen met de FIA, die zullen we met respect volgen terwijl we alle beschikbare opties overwegen”, aldus Red Bull.

De FIA heeft laten weten dat de Cost Cap Administration kijkt tot welke straf zij moeten overgaan. Bij een kleine overschrijding van het budgetplafond kan dat een tik op de vingers zijn, evenals een boete. Ook kan de FIA punten van het constructeurs- of coureurskampioenschap aftrekken, het team uitsluiten van sessies met uitzondering van de race, het team minder tijd geven voor (aerodynamische) tests of het budgetplafond voor het volgende jaar verlagen.