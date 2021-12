Valtteri Bottas heeft zichzelf en Mercedes kostbare punten geschonken in het wereldkampioenschap Formule 1. De Fin eindigde in de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de derde plaats, achter racewinnaar Lewis Hamilton en de nummer twee Max Verstappen.

Bottas was de race op het Jeddah Cornniche Circuit vanaf de tweede plaats gestart, en wist die positie aanvankelijk vast te houden. Het ging echter mis na de eerste safetycar en de daaropvolgende rode vlag-situatie. Mercedes koos er tijdens de safetycar om zowel Hamilton als Bottas van de medium op de harde band te zetten, een keuze die niet echt goed uitpakte, vond de Fin. “Het was geen gemakkelijke dag. Er lagen veel obstakels op de baan en door de rode vlaggen was het listig. Bij die eerste rode vlag reden we op de harde band en dat was een fout denk ik. Enkele jongens op de medium band konden me inhalen, maar daarna gingen we terug naar de medium en dat was oké.” Bottas vond op die gele medium band zijn tempo terug en wist in de laatste ronde op het laatste rechte stuk voor de finish de excellerende Esteban Ocon te verschalken.

Lees ook: Hamilton na zwaarbevochten zege in Saoedi-Arabië: ‘Probeerde verstandig te zijn’

De Fin voegde zo niet 12 maar 15 punten toe aan zijn eigen en het totaal van Mercedes. Met dat aantal pakt Bottas definitief de derde plaats in het kampioenschap voor coureurs. Hij heeft nu – met nog één race te gaan – 218 punten, terwijl zijn naaste concurrent Sergio Pérez door een uitvalbeurt geen punten scoorde en op 190 punten blijft staan.

In het constructeurskampioenschap sloeg Mercedes ook een gaatje naar Red Bull. Dat verschil bedraagt eveneens 28 punten.