Valtteri Bottas zegt dat hij zich ‘erg ontspannen’ voelde na Monza, toen bekend werd gemaakt dat hij naar Alfa Romeo zou vertrekken. De Fin heeft zich na de bekendmaking meer kunnen focussen op het rijden zelf: “Dat heeft zeker geholpen.”

Bottas moet na vijf jaar plaatsmaken bij Mercedes voor George Russell, die na drie jaar Williams de overstap maakt naar het topteam. Bottas vertrekt op zijn beurt naar Alfa Romeo, waar hem een nieuwe uitdaging wacht om het team meer naar de middenmoot te helpen. Sinds de aankondiging in Monza leek Bottas herboren en heeft hij in Turkije voor het eerst in een jaar tijd weer een race gewonnen. Dat er duidelijkheid kwam na een lange periode van onzekerheid over zijn toekomst heeft daaraan bijgedragen, stelt de Fin.

“Ik heb altijd al het vertrouwen gehad, maar het is fijn om een zege te hebben”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. “Het is een reminder dat je races kan winnen. Dat was een tijdje geleden. Maar om eerlijk te zijn voelde ik me na Monza erg ontspannen en ik heb me daardoor volledig kunnen focussen op het rijden, dat heeft zeker geholpen.”

Het is gebruikelijk in de Formule 1 om een coureur van wie al bekend is dat hij vertrekt, niet meer bij meetings te betrekken. Zo kan hij die informatie, bijvoorbeeld over de nieuwe bolide of over de motor, niet meenemen naar zijn nieuwe werkgever. Maar bij Mercedes is dat niet het geval, benadrukt Bottas. “Er is wat dat betreft niks veranderd. Ik zit nog in dezelfde meetings als de afgelopen vijf jaar. Als er meer meetings zijn dan dat, weet ik daar sowieso niks van! Voor mij is alles dus nog hetzelfde.”