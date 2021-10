Valtteri Bottas verlaat het team van Mercedes aan het eind van dit seizoen, maar draait achter de schermen nog volledig mee bij het team. “Er is wat dat betreft niks veranderd.”

Bottas wordt in 2022 bij Mercedes vervangen door George Russell, terwijl hijzelf naar Alfa Romeo gaat. Zodra bekend is dat een coureur vertrekt, willen teams ze nog wel eens ‘buitenspel’ zetten. Dit door bepaalde gevoelige informatie (voor de toekomst) af te schermen. Of door coureurs uit bepaalde meetings te weren.

Bij Mercedes is daar echter totaal geen sprake van, benadrukt Bottas. “Er is wat dat betreft niks veranderd. Ik zit nog in dezelfde meetings als de afgelopen vijf jaar. Als er meer meetings zijn dan dat, weet ik daar sowieso niks van! Voor mij is alles dus nog hetzelfde.”

‘Niet logisch’

Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, bevestigt dat Bottas nog ‘overal bij betrokken wordt’. Dit omdat hij een belangrijke rol binnen het team speelt, en nog een belangrijke rol in beide titelgevechten – om de rijders- én constructeurstitel – kan spelen.

“Het heeft dus geen zin hem van dingen uit te sluiten”, legt Shovlin uit. “Valtteri zit bovendien al vijf jaar bij het team. Hij weet hoe het team werkt en wat onze filosofie is om het beste uit de auto te halen. Het zou dus ook niet logisch zijn hem er niet volledig bij te betrekken.”

Waardevolle wingman

Dat Bottas nog van grote waarde kan zijn als wingman voor titelkandidaat Lewis Hamilton, heeft hij volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff wel bewezen met zijn dominante zege in Turkije. “Hij kan nog een cruciale rol spelen voor het constructeurskampioenschap, maar ook door Lewis te steunen.”

