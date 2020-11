Bottas weet ook niet hoe Hamilton het doet: ‘Mijn rondje voelde heel goed, maar hij was sneller’

0.289 seconde: dat was aan het eind van de kwalificatie het verschil tussen polesitter Lewis Hamilton en teamgenoot en nummer twee Valtteri Bottas. Het is een verschil waarvan Bottas niet weet waar het vandaan komt.

En dat maakt het ook zo frustrerend om voor de elfde keer in vijftien races dit jaar het onderspit te delven in duel met Hamilton. “Want mijn rondje voelde goed, dat is het probleem ook”, legt Bottas uit. “Je denkt dat je alles eruit haalt, maar dan is de rondetijd er toch niet.”

“Ik weet het dus niet”, zegt Bottas over waar het verschil werd gemaakt. “Ik maakte geen fouten in de laatste ronde, dacht echt dat het een heel goed rondje was. Het zal dus om kleine dingen gaan. Ik moet in de data duiken om te zien welke”, zo zit hij dus niet voor het eerst dit jaar met meer vragen dan antwoorden na afloop van de kwalificatie.

Het positieve, zo haalt Bottas echter aan, is dat hij wel weer gebroederlijk naast Mercedes-teamgenoot Hamilton staat op de eerste rij. Voor de race van zondag, heeft de Fin er ook wel vertrouwen in. “Want de auto doet het hier goed en de long runs zijn goed.”

Met de titelstrijd al beslist – in Hamiltons voordeel, uiteraard – staat er qua WK niks meer op het spel. Althans, Bottas kan nog worden bijgehaald door Max Verstappen, derde op de grid en derde in het WK. Qua punten staat het 197 om 170, al maalt Bottas niet om de tweede plek. Liever gaat hij voor dagsucces, maar dan wacht hem zondag dus die opgave die hem zo zwaar valt: met Hamilton afrekenen.