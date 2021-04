Valtteri Bottas heeft geen goed woord over voor de suggestie van George Russell dat hun botsing op Imola werd veroorzaakt omdat hij de Brit anders aanpakt aangezien er een Mercedes-zitje voor 2022 op het spel staat tussen de twee.

“Sorry, ik heb mijn aluminiumhoedje niet bij me”, reageert Bottas daarop, geciteerd door Autosport. “Het is nogal een theorie…” Volgens Bottas speelde het namelijk geen rol dat Mercedes-junior Russell degene was met wie hij duelleerde. “Dat maakt voor mij niet uit. Ik had mijn plek tegenover iedereen op dezelfde manier verdedigd.”

“De manier waarop ik mijn plek verdedigde in gevecht met Russell, was heel normaal. Ik had zelfs nog een stuk agressiever kunnen zijn”, stelt Bottas zelfs. Hoewel zijn fletse optreden op Imola weinig indruk op zijn Mercedes-bazen zal hebben gemaakt, kan Bottas wel op bijval van teambaas Toto Wolff rekenen wat Russells aantijging betreft. “Bullshit”, noemt Wolff de theorie van zijn pupil.

Russell zelf gaf, na zijn aanvankelijke woede, na het zien van meer beelden van de botsing toe dat Bottas ‘waarschijnlijk niet fout zat’. Zijn theorie dat de strijd om het Mercedes-zitje meespeelde bij Bottas’, wilde hij tegenover Autosport echter niet helemaal terugtrekken. “Iedereen mag die opmerking opvatten hoe hij wil. Ik denk dat wel duidelijk is wat ik ermee bedoelde. Maar misschien heb ik het fout en vecht hij echt zo hard voor elke plek. Dat is dan zijn goed recht.”

Bij Mercedes komen in 2022 in theorie twee zitjes vrij. Zowel Bottas als Lewis Hamilton heeft slechts een contract voor één jaar. Russell is als Mercedes-junior natuurlijk een belangrijke gegadigde om door te stromen. Wolff liet echter blijken dat er dan niet te veel incidenten zoals in Imola moeten plaatsvinden. “Ik grap vaak tegen George dat hij in een Mercedes kan zitten als hij het goed doet, en anders de Renault Clio Cup. Dit zat eerder in de buurt van de Clio Cup.”

