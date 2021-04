George Russell heeft zijn standpunt over de crash met Valtteri Bottas na het zien van extra beelden van het incident bijgesteld. Hoewel de Brit de Fin in eerste instantie als schuldige aanwees, gaf hij later toe dat Bottas ‘waarschijnlijk niet’ in de fout ging.

Na 31 ronden gaat het mis op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Kort na een glijpartij van Lewis Hamilton, die op jacht naar Max Verstappen de bandenstapel toucheerde, raken Bottas en Russell elkaar in de eerste bocht. Russell probeert de Mercedes-coureur in te halen, maar raakt daarbij een nat stuk van de baan en knalt vol in de flank van de Fin. Met een hoop rotzooi en een rode vlag tot gevolg.

Meteen na het incident is Russell woedend. “Wil je ons allebei vermoorden?!”, vraagt hij aan Bottas. Ook na de race is het volgens Russell duidelijk wie er in de fout ging. “Ik heb het gevoel dat als het een andere coureur zou zijn geweest, hij niet op deze manier zou hebben gereageerd”, suggereert hij voor de camera van Ziggo Sport.

Wanneer de storm wat is gaan liggen en de adrenaline uitgewerkt is, velt de Britse jongeling een milder oordeel. Nadat hij extra beelden, onder meer van de bewakingscamera’s, heeft bekeken, stelt Russell zijn mening bij. “Als je alles nog eens bekijkt in slow motion en vanuit bepaalde camerahoeken, ziet het er allemaal heel, heel anders uit,” wordt hij geciteerd door RaceFans.

(tekst loopt verder onder foto)

De schade aan Russells FW43B was aanzienlijk. © Peter van Egmond

Respect

Toch heeft Russell weinig begrip van Bottas’ actie. “Er zijn bepaalde dingen die je op bepaalde manieren kunt doen in normale omstandigheden, maar als het een vochtige baan is, en je duwt iemand in een flauw bochtje met meer dan 300 kilometer per uur in de richting van het gras en de natte plekken… Dan is de kans op een incident groot. Daarom was ik erg teleurgesteld. Ik vond het gewoon een gebrek aan respect, niet voor mij, maar gewoon een gebrek aan respect voor deze auto’s.”

Dat Russell in zijn Williams een Mercedes aanviel, verandert volgens de Brit weinig aan de zaak. “Het was geen roekeloze actie. Valtteri verdedigde hard, en dat is zijn recht. Maar we waren driekwart ver op het zogenaamde rechte stuk. Het was niet zo dat ik hem van 20 meter probeerde uit te remmen en in zijn zijkant reed.”

“Het was ongelukkig, het incident zou niet gebeurd zijn als het niet vochtig was en als DRS gesloten was. Uiteindelijk was het gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, vat een gekalmeerde Russell het incident samen. “Had het voorkomen kunnen worden? Ja. Ging Valtteri in de fout? Waarschijnlijk niet.”

