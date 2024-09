Valtteri Bottas is één van de coureurs van wie het contract binnenkort afloopt, en daardoor nog onzeker is over zijn toekomst in de Formule 1. Zelf denkt de Fin wel dat hij nog wel een kans maakt om in de autosport te blijven, want hij heeft nog niet “gevoeld dat ik slechter ben geworden”.

Bottas reed van 2017 tot en met 2021 als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, maar moest in 2022 plaatsmaken voor George Russell. De Fin kon toen aan de slag bij Sauber, dat toen nog racete onder de naam Alfa Romeo. Sauber wordt in 2026 overgenomen door Audi. Bottas hoopt zelf ook die transitie mee te mogen maken als coureur voor het team.

De Fin denkt dat hij op de baan ook wel voldoende laat zien dat hij de juiste kwaliteiten in huis heeft om in de Formule 1 te blijven. “Vooral in de kwalificaties dit jaar, heb ik geen tekenen gevoeld dat ik slechter ben geworden”, legt Bottas uit, tegenover de internationale media.

Bottas heeft tot nu toe in zijn tijd als Sauber-coureur slechts 59 punten gehaald, tegenover 226 punten in alleen maar 2021 als Mercedes-coureur. Toch vindt de Fin dat zijn racekwaliteiten alleen maar zijn verbeterd. “Je wordt alleen maar beter door ervaring”, aldus de coureur. “Je krijgt meer consistentie, meer vertrouwen, en kunt verschillende problemen op een andere manier oplossen. Hoe meer tijd je doorbrengt in de sport, hoe beter je je aanpast aan de auto.”

Beter dan tijdens Mercedes-tijd

De Sauber-coureur zei eerder al dat hij momenteel “zelfs nog beter” rijdt dan tijdens zijn tijd als Mercedes-coureur. De Fin heeft nog tot het einde van dit jaar een contract bij Sauber, al wil het team naar verluidt Bottas ook in 2025 aanhouden. Bottas zelf heeft deze geruchten nog niet bevestigd.

