Naar verluidt komt Formule 2-sensatie Gabriel Bortoleto toch naar Sauber in 2025. De jonge Braziliaan krijgt echter een reservefunctie binnen de Zwitserse renstal. Valtteri Bottas dient het stoeltje nog één jaar warm te houden, voordat Bortoleto zijn officiële debuut mag maken. Wanneer het team in 2026 wordt omgedoopt tot een Audi-fabrieksteam, zal Bottas het veld moeten ruimen.

Onze collega’s van het Zwitserse Blick meldden in aanloop naar het raceweekend in Singapore al dat Valtteri Bottas een nieuw contract heeft getekend met Sauber. De Fin zou nog één jaar mogen blijven in Hinwil. Gabriel Bortoleto, een coureur uit het opleidingsprogramma van McLaren, leek eerder al af te stevenen op een debuut bij Sauber, maar vist in dit geval achter het net.

Echter, Blick schrijft nu dat Bortoleto volgend jaar toch naar Sauber komt. De leider in het Formule 2-kampioenschap zou een rol krijgen als reservecoureur, waarmee hij zich garandeert van een toekomstig stoeltje in de koningsklasse. Zodra Bottas’ nieuwe contract in 2026 verloopt, is het Braziliaanse talent vrij om het stokje van hem over te nemen.

Voordat Bortoleto zich aan Sauber kan verbinden, zal hij eerst zijn contract met McLaren moeten openbreken. Hij is sinds 2023 in opleiding bij de Britse renstal. Daarbij zijn er meer gegadigden voor een stoeltje bij het huidige Stake F1 Team. Franco Colapinto, die volgend jaar plaats moet maken voor Carlos Sainz, is ook op zoek naar een permanenter contract. Williams-teambaas James Vowles heeft al toegezegd dat hij bij Sauber wil lobbyen voor de jonge Argentijn.

