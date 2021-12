Valtteri Bottas heeft met de tweede plek weer eens uitzicht op een zege, maar daarvoor zou hij wel teamgenoot Lewis Hamilton moeten inhalen. De zege klinkt aantrekkelijk voor de Fin, maar die denkt nu liever aan het teambelang: “Lewis vecht nog om de titel, ik niet.”

Het was voor Bottas nog even spannend of hij de kwalificatie wel zou redden. De motor van de Fin werd vervangen na de derde vrije training omdat er een lekkage was ontdekt. De monteurs werkten hard en kregen de auto op tijd gereed voor de kwalificatie, waarin hij zich kon meten met teamgenoot Hamilton. In Q1 werd het nog spannend omdat er toch problemen leken te zijn voor Bottas, maar uiteindelijk bereikte hij Q3 waar hij de tweede tijd noteerde.

Bottas kon na deze prestatie rekenen op een schouderklopje van Hamilton, die de pole veroverde. “Het was een belangrijke kwalificatie”, zegt Bottas. “Ik worstelde wat in de derde vrije training, We hebben de motor verwisseld, de jongens konden de auto net op tijd gereed krijgen. Alles werkte naar behoren, dus ik was blij. De laatste ronde was op de limiet, ik heb ervan genoten maar het is een zwaar circuit. Je pusht ronde na ronde en het gripniveau nam niet af.”

Lees ook: Hamilton op pole in Jeddah na crash in laatste bocht voor Verstappen

Met de tweede startplek heeft Bottas zicht op de zege, maar op poleposition staat teamgenoot Hamilton die zijn hulp in de titelstrijd goed kan gebruiken. Zeker nu Hamiltons grote rivaal Max Verstappen achter Bottas start. Bovendien kan hij zijn team een dienst bewijzen door tweede of eerste te worden, aangezien het ook bij de constructeurs nog spannend is met een verschil van slechts vijf punten in het voordeel van Mercedes. “Natuurlijk wil ik winnen, maar we moeten ons ten eerste focussen op het constructeurskampioenschap. Lewis vecht nog om de titel, ik niet. Ik ga mijn best doen en ik probeer er ook van te genieten”, besluit hij.