De constructeurstitel en de rijderstitel zijn dit weekend belangrijker dan alle andere dingen voor Mercedes. Toch zal Valtteri Bottas in zijn laatste race niet schromen de winst te pakken als de gelegenheid zich voordoet. “Uiteindelijk ben ik hier om te winnen.”

“Mijn benadering is niet anders dan anders. Ik ga proberen de poleposition te pakken en de race te winnen. Het hangt allemaal van de situatie af want Lewis hoeft perse te winnen natuurlijk. Zolang hij maar voor Verstappen eindigt, is het goed. Maar ik ben wel bereid om voor het team te kiezen als de situatie daarom vraagt. Mijn derde plek in de eindstand is al zeker en ik heb natuurlijk liever dat mijn teamgenoot de titel pakt dan de tegenstander.”

Lees ook: Verstappen: ‘Hamilton en ik hebben hele jaar een goede show gegeven’

Met de race in Abu Dhabi komt er ook een eind aan een vijfjarig dienstverband bij Mercedes, een periode waar Bottas best tevreden mee is maar toch mist er iets. “Gemengde gevoelens, toen ik naar het team kwam wilde ik wereldkampioen worden. Dat is niet gelukt maar ik probeer het positieve eruit te halen. Als coureur, als mens ben ik gegroeid. We hebben mooie dingen gedaan samen en dat zijn de dingen die ik meeneem.”

Bottas zag van dichtbij hoe zijn teamgenoot Hamilton de titels aaneenreeg, ook ten koste van Bottas zelf. “Hij is imponerend geweest, elk jaar ontwikkelt hij zich. Ik ben doorgegroeid maar Lewis ook. En hij wist dat hij wel moest, de competitie wordt sterker. Ik heb wel veel van hem geleerd, over het rijden en over het afstellen van de auto. Hij zal nooit achterover leunen, Lewis vraagt altijd meer van zichzelf.”

Lees ook: Hamilton: ‘Is iedere coureur niet een beetje gestoord?’

De sfeer in het team is buzzing voor het slotweekend, zo signaleert Bottas. “Iedereen is scherp en gefocused op nog één laatste race. Het is echt te gek dat Max en Lewis nu precies gelijk staan in punten. Het is het droomscenario voor iedereen en ik vind het geweldig om er deel van uit te maken.”

“En het is ook knap, zeker aangezien we de auto sinds Silverstone niet echt doorontwikkeld hebben. We hebben gefinetuned, dat wel. En dat geeft de doorslag, races zijn dit jaar gewonnen met kleine marges, beslist op details. De afstelling optimaliseren en zo weinig mogelijk fouten maken.”