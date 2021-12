Het gaat deze dagen veel over de afloop van het kampioenschap maar dan vooral over de manier waarop het zou kunnen gaan tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Zou Max Verstappen met opzet concurrent Lewis Hamilton van de baan kegelen om de titel binnen te slepen? Hamilton zelf heeft zich afgesloten van deze discussie, zo vertelt hij vandaag.

“Ik heb geen controle over de factoren van buitenaf. Ik kan alleen maar mijn voorbereiding zo goed mogelijk doen en mijn eigen gedrag op de baan controleren.” Hamilton liep vorige week na de race in Jeddah leeg over Max Verstappen, hij vond dat de Nederlander zich niet aan de regels hield en dat eigenlijk nooit doet. “Hij is gek”, riep hij zelfs op een gegeven moment in de auto.

Lees ook: Hamilton neemt geen blad voor de mond na knokpartij met Verstappen: ‘Max gaat te ver’

“Als we aan het racen zijn, roepen we wel meer. Dat gebeurt in the heat of the moment, je knalt van de adrenaline dus dat moet je niet te letterlijk nemen. En laten we wel wezen, moet je als coureur ook niet een beetje gestoord zijn om te doen wat wij doen. Met de risico’s die daarbij komen”, grinnikt Hamilton aan de zijde van zijn concurrent tijdens de persconferentie.

Motorsport Images

De twee krijgen veel vragen over mogelijke crashes en de eventuele gevolgen daarvan. De wedstrijdleiding benadrukte vandaag nog maar eens dat de FIA de macht heeft om bijvoorbeeld als straf voor onsportief gedrag puntenaftrek toe te passen. “Het is voorgekomen in het verleden. Ik neem aan de stewards zich goed hebben voorbereid”, aldus Hamilton. “Dat hoort erbij maar hopelijk is het niet nodig en maken we er een mooie race van. Ik wil ze helemaal niet zien eigenlijk, de stewards. Hopelijk willen ze mij ook niet zien.”

Lees ook: Column Sirotkin: ‘Verstappen bereid het risico te nemen, Hamilton steeds uitgedaagd’

Hamilton en ook Verstappen wilden geen woorden vuil maken aan eventuele botsingen of andere incidenten. “Ik besteed er geen aandacht aan. Ik ben hier om te winnen, om te presteren. En ik vertrouw er op dat iedereen hier komt om te winnen op de juiste manier. Al die negativiteit sluit ik buiten.”

“Ik weet wat er mag en wat niet, ik hoef ook niet met Max te zitten om over regels te spreken. En wat hij zegt, we hebben mooie races gehad waar het goed ging en een paar mindere met incidenten. Ik hoop dat we ervan geleerd hebben.”