Valtteri Bottas hoopt voor de stabiliteit dat er vroeg dit jaar gesprekken plaatsvinden over het verlengen van zijn contract. Hij vindt die stabiliteit belangrijk nadat hij die ’tien jaar lang niet echt’ had.

Bottas moest zich bij Mercedes elk jaar bewijzen en kon maximaal op een verlenging van één jaar rekenen. Daarvoor was het bij Williams ook al niet gegarandeerd dat de Fin er langer zou zitten dan één jaar. Bij Alfa Romeo kwam voor Bottas eindelijk wat rust: het team bood hem direct een meerjarig contract aan.

Dat heeft hem vorig jaar geholpen om meer te genieten van de Formule 1. Hij stelde minder stress te hebben door de zekerheid van een meerjarig contract en wist uit ervaring wat het met een coureur doet als hij elk jaar voor een contractverlenging moet vechten.

“Ik ben al zo vaak in de situatie terechtgekomen waar het echt afleidend werd”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. “Het wordt daarom hopelijk vrij vroeg een gespreksonderwerp. Het is voor mij belangrijk om stabiliteit te hebben nadat ik tien jaar lang niet echt veel stabiliteit had.”

Iets wat wel verandert, is het feit dat het team na 2023 Alfa Romeo als titelsponsor verliest. Het team gaat dan tijdelijk door als Sauber, totdat in 2026 Audi toetreedt en het team overgaat in het fabrieksteam van het Duitse automerk. Bottas hoopt dat hij tegen die tijd nog steeds voor Sauber rijdt.

“Het is een fantastische kans voor het team”, stelt Bottas. “Het zorgt voor stabiliteit en het is weer iets nieuws. Maar sindsdien praten mensen er minder over en nu gaan we gewoon door. Dit jaar verandert er nog niets, we zijn nog steeds Alfa Romeo. Volgend jaar gaan de zaken pas veranderen, maar voor nu is alles behoorlijk stabiel en is iedereen gefocust op zijn werk”, besluit de Alfa Romeo-coureur.