Valtteri Bottas verwacht dat Sauber met de komst van Audi in 2026 een stap vooruit kan zetten en zich aan de top kan melden. De Fin ziet in die samenwerking ‘alle potentie’ om van Sauber een topteam te maken.

Audi wilde lange tijd deelnemen aan de Formule 1, maar vond de regels niet interessant genoeg om zomaar in te stappen. Door de nieuwe motorregels die vanaf 2026 van kracht gaan, waarbij de complexe MGU-H verdwijnt en de nadruk op kostenbesparing ligt, zag Audi nu wel genoeg motivatie om dan toch in te stappen. Dat doet het in samenwerking met Sauber, dat vanaf 2026 als fabrieksteam van Audi in de Formule 1 rijdt.

Lees ook: Audi wil dit jaar ontwikkelingscoureur vastleggen voor F1-project

Bottas is ervan overtuigd dat Sauber samen met Audi stappen vooruit kan zetten en zich aan de top kan melden. “Absoluut, van wat ik zie is alle potentie er”, zegt Bottas in gesprek met RACER. “Het voelt als een jong team en er zijn veel mensen die buiten de kaders denken, dat is goed. De faciliteiten zijn geweldig, net als de windtunnel.”

Bottas weet dat Alfa Romeo-Sauber op dit moment een relatief klein team is in vergelijking met Red Bull of Mercedes. “Maar ik weet dat we op dat gebied vooruitgang zullen boeken. Iets meer mensen en misschien wat meer geld zullen het verschil maken”, aldus de Fin, die in 2022 merkte dat Sauber achterliep op het gebied van productiesnelheid.

Lees ook: Audi wil in 2028 voor Formule 1-zeges gaan: ‘Realistisch doel’

Voor Sauber is het van waarde dat Bottas zijn kennis van het rijden voor een kampioensteam als Mercedes met zich meeneemt. Op zijn beurt hoopt de Fin met die kennis Alfa Romeo vooruit te helpen. “Natuurlijk heb ik geprobeerd om al mijn ervaring, of dat technisch of operationeel is, mee te nemen. Dat was voor de eerste seizoenshelft een groter onderwerp”, besluit de Alfa Romeo-coureur.