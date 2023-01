Audi stapt pas in 2026 in de Formule 1, maar wil eind dit jaar al een ontwikkelingscoureur contracteren. Adam Baker, de CEO van Audi Formula Racing, wil nog geen namen noemen, maar benadrukt dat het een prioriteit is dat het een snelle coureur is.

Audi gaat vanaf 2026 samenwerken met Sauber en hoopt als fabrieksteam binnen drie jaar al mee te doen voor de zeges in de Formule 1. Om daarin te slagen treft Audi nu al de nodige voorbereidingen, waaronder het aannemen van personeel voor de ontwikkeling van de krachtbron, waar het Duitse automerk verantwoordelijk voor wordt. Daarnaast wil het team dit jaar al een coureur vastleggen die het team kan ondersteunen op weg naar het debuut in 2026.

“Ons debuut lijkt misschien ver weg, maar we willen voor het einde van 2023 een ontwikkelingscoureur hebben”, zegt Adam Baker, CEO van Audi Formula Racing, tegen SoyMotor. Namen durft Baker nog niet te noemen, wel heeft hij al bepaalde eisen. “Het moet een snelle coureur zijn, dat is een prioriteit”, benadrukt de Duitser. “Het is heel belangrijk om een ervaren coureur te hebben die helpt met de ontwikkeling van de krachtbron in de simulators die we in Neuburg hebben staan.”

Een van de namen die wel al meermaals in verband is gebracht met Audi, is Mick Schumacher. De Duitser verloor zijn zitje bij Haas en zijn samenwerking met Ferrari werd niet verlengd, waarna hij overstapte naar Mercedes. Daar gaat hij dit jaar aan de slag als test- en reservecoureur, maar Schumacher hoopt in 2024 weer fulltime op de grid te staan.

Door zijn overstap naar Mercedes staat Schumacher nog niet heel hoog op het lijstje van Audi. “Hoewel iedereen hem aan ons linkt, heeft hij besloten om naar Mercedes te gaan. Dat begrijpen wij ook, aangezien het zijn doel is om zo snel mogelijk terug te keren op de Formule 1-grid”, aldus Baker. Hij gaf onlangs al aan dat het voor Audi ‘aantrekkelijk’ is om een Duitse coureur te hebben voor 2026, maar dat de prioriteit bij de prestaties van de coureur ligt.