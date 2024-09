Formule 1 heeft een nieuwe partner gevonden in de LEGO Groep, een van ’s werelds grootste speelgoedproducenten. De bekende plastic steentjes zullen vanaf 2025 worden gebruikt om de Formule 1 nog dichter bij de fans te brengen. Daarnaast krijgt LEGO een grotere rol in de fanzones tijdens de verschillende Grands Prix.

De LEGO Groep heeft al nauwe banden met onder andere McLaren en Mercedes; het bedrijf produceerde de afgelopen jaren al meerdere bouwsets in de vorm van de bekende Formule 1-bolides. Lando Norris reed onlangs nog een rondje over Silverstone in een McLaren-supercar, gemaakt van ruim 340.000 LEGO-steentjes. Woensdag maakte de LEGO Groep bekend dat er vanaf 2025 nog meer producten in de winkels zullen verschijnen, geïnspireerd door de wereld van Formule 1. Het aanbod zal variëren van simpele sets voor kinderen tot geavanceerde schaalmodellen voor volwassen fans.

Bouwen van Formule 1-auto’s

“Door deze samenwerking zullen fans in staat zijn om de wereld van de Formule 1 steen voor steen na te bootsen en opnieuw vorm te geven,” aldus Emily Prazer, commercieel directeur van de koningsklasse. “De LEGO Groep is trots op onze geschiedenis van het nabouwen van verschillende Formule 1-auto’s,” voegt Julia Goldin, marketingdirecteur van LEGO, eraan toe. “Deze samenwerking zal de sport nog dichter bij de fans brengen.”

LEGO lanceerde in het verleden al meerdere sets gebaseerd op Formule 1-bolides (McLaren)

