Er is al veel gezegd en geschreven over de toekomst van Sergio Pérez. Ook Ross Brawn (ex-Formule 1, ex-Ferrari) doet nu met al zijn ervaring een duit in het zakje. Hij vindt dat Red Bull afscheid moet nemen van de Mexicaan en een voorbeeld moet nemen aan een van de andere teams.

“Red Bull heeft een dominante auto en dat zal zeker begin volgend jaar ook nog wel zo zijn. Dan zou ik iemand in de auto willen zien die meer brengt dan Segio Pérez op dit moment doet. Hij is geen concurrentie voor Max Verstappen“, aldus Brawn tegenover Talksport.

Hij refereert aan Mercedes en de dominantie van een aantal jaar geleden. “Toen was er ook een team met een dominante auto, maar daarin zaten Nico Rosberg en Lewis Hamilton.” Die waren volgens Brawn meer aan elkaar gewaagd. “En toen had je, ondanks de dominantie van één team, toch mooie jaren.”

