Brawn: ‘Gaan uit van kwalificatie op zondagochtend’

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn zegt dat de Formule 1 rekening houdt met het verplaatsen van de kwalificatie van zaterdag naar zondagochtend. Vanwege hevige regenval werd de derde vrije training al voor onbepaalde tijd uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Nu lijkt de kwalificatie ook uitgesteld te worden.

Tijdens de stilte van de derde vrije training, die voor onbepaalde tijd werd uitgesteld vanwege de hevige regenval in Oostenrijk en een kwartier voor tijd definitief afgelast werd, gaf Brawn in een interview aan dat de organisatie al rekening houdt met het uitstellen van de kwalificatie. “Er is een kans dat we aan het einde van de dag nog wat actie op de baan zien, maar morgen zou alles in orde moeten zijn”, vertelt Brawn, die nog steeds hoopt dat de kwalificatie op zaterdag verreden kan worden.

“We kunnen morgen alles in het schema verwerken, dus de kwalificatie zal dan morgenochtend verreden worden”, vervolgt Brawn. De sportief directeur geeft toe dat er dan wel wat aanpassingen gemaakt moeten worden aan het schema, wat invloed heeft op de juniorklassen. “We zouden dan wel de Formule 2-sprintrace verliezen”, aldus de Brit.

Mocht de kwalificatie ook morgen niet doorgaan vanwege het weer, dan zal de startvolgorde bepaald worden op basis van de uitslag van de tweede vrije training. Dat zou betekenen dat Max Verstappen vanaf pole mag starten, terwijl Sebastian Vettel vanaf de zestiende plek een inhaalrace te wachten staat.

