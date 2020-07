Formule 1 heeft drie noodplannen om startvolgorde te bepalen bij verregende kwalificatie

De Formule 1 heeft drie noodplannen klaarliggen om de startvolgorde te bepalen, mocht de kwalificatie op zaterdag volledig in het water vallen. Wedstrijdleider Michael Masi zegt dat de voorkeur uitgaat naar het uitstellen van de kwalificatie naar de zondagochtend, mocht dat nodig zijn.

De teams werden vrijdag al geïnformeerd over de slechte weersverwachtingen en dat er een kans bestaat dat de kwalificatie uitgesteld of helemaal niet verreden wordt vanwege regen- en onweersbuien. Wedstrijdleider Michael Masi zegt dat het een mogelijkheid is om de kwalificatie uit te stellen naar zondagochtend. Mocht dat geen mogelijkheid zijn omdat het weer dit niet toelaat, dan zal de startvolgorde voor de GP van Steiermark bepaald worden op basis van de uitslag van de derde of tweede vrije training.

Masi’s voorkeur gaat uit naar het uitstellen van de kwalificatie naar de zondagochtend, mocht de kwalificatie op zaterdag daadwerkelijk in het water vallen. “In het ergste geval, en daar hebben we al naar gekeken, zou de kwalificatie plaats kunnen vinden op zondagochtend”, vertelt Masi tegen RaceFans. “Dat is dus een goede optie.”

Tweede en derde vrije training

Als de weersverwachtingen voor zondagochtend ook niet goed zijn, zal er gekeken worden naar de uitslag van twee verschillende vrije trainingen. “Als de zaterdag compleet verregent en er dus geen vrije training en kwalificatie is geweest, en als de kwalificatie niet plaats kan vinden op zondagochtend vanwege het weer, kijken we naar de tijden van de tweede vrije training”, aldus Masi.

Het derde noodplan gaat uit van de uitslag van de derde vrije training. “Als de derde vrije training wél plaats kan vinden maar de kwalificatie niet en deze niet uitgesteld kan worden, dan bestaat er een grote kans dat we naar de tijden van de derde vrije training zullen kijken om de startvolgorde te bepalen”, aldus Masi.

