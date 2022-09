Max Verstappen doet Formule 1-directeur Ross Brawn denken aan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Net als bij de Duitser voelt Brawn een ‘bepaalde magie’ bij Verstappen en deed zijn race in België hem denken aan ‘Schumacher op zijn best’.

Verstappen stevent met nog zes races te gaan af op zijn tweede wereldtitel. Na de eerste drie races leek het nog een uitdaging te worden voor Red Bull en de regerend wereldkampioen, maar er stond dit seizoen geen maat op de coureur met nummer één.

Formule 1-directeur Ross Brawn heeft in zijn tijd in de Formule 1 veel coureurs meegemaakt, maar Verstappen springt er voor hem tussenuit. “Zijn superioriteit in Spa deed me denken aan Michael Schumacher op zijn best”, zegt Brawn in gesprek met F1-insider. Hij heeft Verstappen ‘zeer hoog’ op zijn lijstje van beste coureurs staan. “Als je een perfecte auto hebt en een coureur als Michael of Max in de cockpit, dan rijden ze alsof ze van een andere planeet komen.”

Lees ook: Verstappen denkt niet aan tweede titel in Singapore: ‘Er is geen haast’

“Dan voel je als toeschouwer die bepaalde magie”, vervolgt Brawn. “Je moet het niet vergeten: er is altijd een andere coureur met dezelfde auto die dat verschil niet kan maken. Zeker, we willen harde gevechten zien met veel coureurs. Maar willen we niet ook de goochelaars zien die zich onderscheiden van de anderen?”, aldus de Formule 1-directeur.

Voorlopig ziet Brawn niet wie er in de nabije toekomst een grotere dreiging kan vormen dan Verstappen. “Max is de benchmark, zonder twijfel”, stelt de Brit. “Dat was Michael ook. De toekomst zal uitwijzen of hij ook het maximale uit een race kan halen als de auto niet zo goed is. Dat was een van Michael’s vele sterke punten. Maar Max is nog jong en hij lijkt ook in dit opzicht een stap in de goede richting te hebben gezet.”

Foto: Red Bull Content Pool