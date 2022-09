Max Verstappen kan zich dit weekend in Singapore al voor de tweede keer tot wereldkampioen kronen, maar daar denkt de Nederlander nog niet aan. “Er is geen haast”, benadrukt Verstappen, die op het stratencircuit vooral een ‘positief weekend’ wil hebben.

De Formule 1 keert voor het eerst sinds 2019 weer terug in Singapore. Het Marina Bay Street Circuit ontbrak twee seizoenen door de coronapandemie, maar nu is het dan weer zover. “We zijn een paar jaar niet in Singapore geweest, dus het zal interessant zijn om te zien hoe de baan erbij ligt”, blikt Verstappen vooruit op de fysiek zwaarste race van het jaar. “Het is absoluut een van de beste races van het jaar en het is een prachtige plek.”

Het is op dit 5,067 kilometer lange stratencircuit dat Verstappen zich voor de tweede keer tot wereldkampioen kan kronen. De regerend wereldkampioen heeft een voorsprong van 116 punten, maar moet Singapore met een verschil van 138 punten ten opzichte van Charles Leclerc verlaten om dit weekend al kampioen te worden.

Dat betekent dat Verstappen moet winnen; elk ander resultaat betekent dat het pas in Japan kan gebeuren. Maar voorlopig is hij er zelf niet zo mee bezig. “Ik denk niet echt aan het kampioenschap, ik wil gewoon een positief weekend op de baan hebben en het race voor race bekijken”, zegt Verstappen. “Er is geen haast.”

Het is lastig inhalen op het Marina Bay Street Circuit, dus de kwalificatie is hier van groot belang, weet Verstappen ook. “Het is belangrijk om een goede kwalificatieronde te rijden, dus we zullen ons daarop concentreren”, legt de Red Bull-coureur uit. “Tijdens de race moeten we gewoon overal op voorbereid zijn, want er zijn meestal veel safetycars.”

“Over het algemeen is het een uitdagend circuit, de luchtvochtigheid is zwaar voor het lichaam en het is erg moeilijk om een perfecte ronde rijden vanwege de krappe bochten en de vangrails direct naast de baan”, besluit Verstappen.