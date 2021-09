Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, is hoopvol dat het volgend jaar mogelijk is om de DRS-zone in de laatste kombocht, de Arie Luyendykbocht, al vóór de banking te plaatsen. De Formule 1 besloot om het dit jaar eerst voorzichtig aan te kijken en zou in het weekend de DRS-zone niet verschuiven.

“Toen we in een vroeg stadium naar het evenement keken, zo’n vier of vijf jaar geleden, was de aard van het circuit uitdagend”, schrijft Brawn in zijn column. “Het was voormalig wedstrijdleider Charlie Whiting die aanvankelijk suggereerde dat we misschien konden kijken naar de introductie van een banking. We begonnen met het team die opties te verkennen en zagen dat het introduceren van kombochten, samen met het gebruik van DRS, de kans om in te halen in bocht 1 groter zou maken. Het zou nog steeds lastig zijn, maar in ieder geval een stuk beter. Ik ben erg tevreden over hoe het heeft uitgepakt en hopelijk geeft dat ons het vertrouwen om door te gaan met dezelfde filosofie en cultuur voor circuitdesign.”

Het voordeel van de banking in de Arie Luyendykbocht zou zijn dat de DRS al in de banking gebruikt kon worden. Toch werd besloten om het eerst af te tasten en de DRS-zone pas na de banking te plaatsen. In de race zagen we desondanks enkele inhaalacties in de Tarzanbocht, waar met behulp van DRS de buitenste lijn in veel gevallen effectief bleek te zijn. Toch is Brawn hoopvol dat de DRS-zone volgend jaar al vóór de banking geplaatst kan worden.

“Het is een krappe baan om in te halen, maar het is mogelijk zoals we enkele keren hebben gezien op zondag. Ik ben hoopvol en optimistisch dat we volgend jaar de DRS-zone kunnen vergroten en al vóór de banking van de laatste bocht kunnen plaatsen. Als we dan de nieuwe auto’s hebben kunnen we nog iets meer kansen creëren om in te halen. Dat gezegd hebbende, er werd volop geracet en het was naar mijn idee een geweldig uitstapje. Het gevecht tussen Lewis (Hamilton, red.) en Max (Verstappen, red.) om de leiding was intens”, besluit Brawn.

Foto: BSR Agency