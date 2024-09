Het stratencircuit van Bakoe vormt dit weekend het decor voor de GP van Azerbeidzjan. Voor deze zevende editie is de baan gedeeltelijk aangepast. Om het inhalen te bevorderen, is in de eerste plaats de DRS-zone onder handen genomen. Toen deze vorig jaar werd ingekort, klaagden meerdere coureurs over de beperkte inhaalmogelijkheden. Voor aankomend weekend is de DRS-zone weer iets langer gemaakt.

LEES OOK: Max Verstappen wil zich wreken in Bakoe: ‘Moeten onze vorm terugkrijgen’

De DRS-zone op het lange rechte stuk van het Bakoe City Circuit is 100 meter langer geworden. Vorig jaar moesten coureurs na de laatste bocht 447 meter doorrijden voordat ze DRS mochten gebruiken. Dit weekend mogen ze het knopje al na 347 meter indrukken. Tijdens de GP van Italië werd er een soortgelijke wijziging aangebracht; in Monza werd de DRS-zone op het rechte stuk met 103 meter verlengd.

Verder zijn er weinig grote veranderingen doorgevoerd aan het circuit. Er is wat extra asfalt toegevoegd aan de uitgang van de pitstraat en tussen enkele bochten, waaronder het stuk tussen bocht zeven en acht. Dit is een van de smalste stukken asfalt op de hele Formule 1-kalender.

LEES OOK: Tijdschema GP Azerbeidzjan in Bakoe: Zo laat beginnen de sessies

Kritiek van de coureurs

In feite is de DRS-zone in Bakoe teruggebracht naar de originele staat; in 2023 werd deze namelijk ingekort ten opzichte van voorgaande jaren. Dit leidde tot kritiek van de coureurs, die de GP van Azerbeidzjan vergeleken met een processie. “Ik weet niet waarom ze de DRS-zone korter hebben gemaakt, we konden hier altijd zo goed racen,” zei Lewis Hamilton na de laatste editie. Lando Norris verklaarde destijds dat het ‘nagenoeg onmogelijk was om in te halen.’

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!