Voormalig teambaas Eddie Jordan is helemaal klaar met DRS. Volgens de Ier is het Drag Reduction System een oneerlijke manier om een goed verdedigende coureur in te halen. Ook zijn podcast-collega en oud-coureur David Coulthard vindt het systeem ‘te effectief’ om op een eerlijke manier mee te kunnen race.

De Formule 1 introduceerde het Drag Reduction System, kortweg DRS, in 2011, als hulpmiddel voor inhaalacties. Het systeem bestaat uit een gat in de achtervleugel dat opengaat om, zodra een coureur binnen een seconde van zijn voorganger zit, de drag te verminderen en zo de snelheid op de rechte stukken te doen toenemen. Voor voormalig teambaas Eddie Jordan en oud-coureur David Coulthard kan het systeem niet snel genoeg worden afgeschaft.

LEES OOK: Jordan spreekt schande van huidige reglementen: ‘Haat deze organisatie’

“We hebben onlangs de Grand Prix van Brazilië gezien, onder vochtige, natte omstandigheden en natuurlijk zonder DRS, en het was een schitterende race”, begint Coulthard zijn betoog tegen het systeem, in de Formula For Success-podcast. “Persoonlijk vind ik dat DRS vaak te effectief is om mensen mee te laten inhalen. En vroeger kon je er echt op anticiperen dat je een inhaalmanoeuvre kon uitvoeren en de kans kreeg om dat te doen. Dus ik zou er zeker voor zijn om het effect van DRS te verminderen.”

Oneerlijk

Jordan schrikt er zelfs niet van weg om DRS “stom” te noemen. Volgens de oud-teambaas plaatst het vooral de auto die voorop rijdt in een “oneerlijke” positie. “(DRS, red.) is alsof je een bokser hebt met één hand op zijn rug gebonden voor dat moment, en het is een oneerlijk voordeel, toch? Ik bedoel, hij heeft niet alle faciliteiten om zichzelf te kunnen verdedigen.”

LEES OOK: Jordan verdenkt wedstrijdleiding van sabotage: ‘Norris moet de titel winnen’

“Ik ben van mening dat als je het niet eerlijk kunt doen (inhalen, red.), waarom zou je dan een goede coureur straffen door gewoon (hem, red.) een plek te laten opgeven, omdat die stomme regel, DRS, in het spel is. Ik ben er geen voorstander van. Het spijt me echt. Ouderwets, noem me wat je wilt”, besluit Jordan. Het goede nieuws voor de Ier is dat DRS in 2026 komt te vervallen, wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!