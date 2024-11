Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft een tirade afgestoken tegen de huidige reglementen binnen de sport. De Ierse zakenman, die al sinds jaar en dag nauw verbonden is aan de koningsklasse, betreurt het verlies van aspecten die de Formule 1 ooit zo spectaculair maakten. Hij spreekt schande van de kleinere motoren en zwaardere auto’s, die volgens hem de sport belemmeren.

In een recente aflevering van de Formula for Success-podcast richtte Eddie Jordan zijn pijlen op de reglementen van de Formule 1. In gesprek met medepresentator David Coulthard benadrukte hij dat hij terugverlangt naar de racemonsters van vroeger. “Mijn god, als je bij een race was, laten we Silverstone als voorbeeld nemen,” stak Jordan van wal. “Zelfs als je niet op de grid stond, maar gewoon langs het circuit op een tribune zat – de grond trilde gewoon als de race begon. Die V10-motoren waren wel andere koek.”

“Alles leek te bewegen, zo sterk was de kracht die werd overgebracht door het geluid,” voegde hij eraan toe. “Het ging gewoon door je hele lichaam. Het was echt seks op wielen,” grapte Jordan. “Dat was autosport voor mij, en daarom genoot ik er zo van.” Tegenwoordig racet men in de Formule 1 met turbohybride-motoren met zes cilinders. Het geluid dat die krachtbron produceert, is uiteraard niet te vergelijken met het geweld van vroeger.

‘Formule 1-auto’s zijn tegenwoordig tractoren’

“We zijn te laf,” aldus Jordan over de huidige technische reglementen. “Gaan we ooit nog terugkeren naar die V10’s? Waarschijnlijk niet.” Niet alleen het gebrek aan geluid is een pijnpunt voor Jordan; ook het gewicht van de huidige generatie Formule 1-bolides belemmert volgens hem de sport. “Laten we eerlijk zijn, het is ongelooflijk wat coureurs als Hamilton, Verstappen en Norris doen met deze auto’s,” vervolgde hij. “Maar het zijn ook tractoren. Ze wegen bijna duizend kilo – veel te zwaar, als je het mij vraagt.”

“De reglementen zijn echt schandalig,” besloot Jordan. “De organisatie moet zich schamen tegenover de mensen bij wie Formule 1 door de aderen stroomt. Deze sport heeft absoluut een stap achteruit gezet, en daar komen we misschien nooit meer van terug. Daar haat ik de organisatie voor.”

