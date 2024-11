Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan vindt de beslissingen van de wedstrijdleiding in Brazilië verdacht. Voorafgaand aan de spectaculaire regenrace – die op briljante wijze werd gewonnen door Max Verstappen – zou de directie alles hebben geprobeerd om Verstappen te saboteren. Jordan beweert dat de FIA er belang bij heeft dat Lando Norris de wereldtitel wint.

In zijn Formula for Success podcast haalde Eddie Jordan stevig uit naar de FIA en de wedstrijdleiding van de Formule 1. In een verhitte discussie met co-presentator David Coulthard beschuldigde hij de wedstrijdleiding ervan Verstappen moedwillig te hebben benadeeld tijdens het laatste raceweekend in São Paulo. De analisten bespraken de spannende slotfase van het kampioenschap, waarin Verstappen nog steeds favoriet is om voor het vierde jaar op rij wereldkampioen te worden.

Toch had het niet veel gescheeld of Lando Norris was in Brazilië weer verder ingelopen op zijn concurrent. Verstappen kwalificeerde zich, mede dankzij een ongelukkig getimede safety car, op de zeventiende plaats, terwijl de Brit op de eerste startplek stond. “Je moet natuurlijk maar net geluk hebben met zo’n safety car,” merkte Coulthard op. “We gaan er maar vanuit dat de wedstrijdleider op zo’n moment niet kijkt naar waar alle auto’s precies rijden.”

“Natuurlijk wel”, onderbrak Eddie Jordan hem fel. “En natuurlijk doet hij dat”, doelde de Ier op race directeur Niels Wittich. “Je kan me niet wijsmaken dat het eerlijk was dat Max (Verstappen, red.) eruit werd geknikkerd in Q1. Kom op, doe niet zo stom. Je weet dat Lando (Norris, red.) in het voordeel is. Ze vinden dat hij het kampioenschap moet winnen. Maar dat gaat niet gebeuren, want Verstappen is iedereen te slim af. Zo is het nu eenmaal.”

Niels Wittich

Niels Wittich heeft inmiddels zijn vertrek aangekondigd, of althans, zo doet de FIA vermoeden. Het is hoogst ongebruikelijk dat een wedstrijdleider midden in het seizoen opstapt, maar de organisatie meldde deze week dat Wittich ‘andere doelen wil nastreven’. In de media ontkent de 52-jarige Duitser echter dat hij vrijwillig is vertrokken. Volgens geruchten is hij door de FIA op staande voet ontslagen. Tijdens de aankomende GP in Las Vegas neemt zijn vervanger, de Portugese Rui Marques, het stokje over.

