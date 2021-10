Ook voor Formule 1-directeur Ross Brawn was Max Verstappen afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten de coureur van de dag.

Verstappen won de race op het Circuit of the Americas voor Lewis Hamilton in een geweldig tactisch steekspel. De Nederlander was van pole vertrokken en verloor weliswaar in de eerste bocht de leiding in de wedstrijd, maar plaatste twee slimme undercuts die bij Hamilton en Mercedes als uppercuts aankwamen.

Ross Brawn zag opnieuw een geweldig duel tussen de twee hoofdrolspelers van het seizoen. “Het was een race om aan het scherm gekluisterd te zitten, de verschillen te bekijken en de bandenstrategie te bestuderen”, schrijft de oud-teambaas in zijn column op Formula1.com. “Tot op het einde was het niet zeker wie de winnaar zou worden.”

Uiteindelijk ging de Nederlander er met de overwinning vandoor, maar volgens Brawn leverden zowel Verstappen als Hamilton een wereldprestatie. “We hebben twee coureurs die onberispelijk rijden. Ik denk niet dat ik echt een fout van één van hen heb gezien. Niets van betekenis in ieder geval.”

Driver of the Day

Toch kiest Brawn voor Verstappen als zijn coureur van de dag en niet alleen omdat de Nederlander de race won. “Max krijgt ‘m door de druk die hij een groot deel van de race van Lewis ondervond. Hij raakte in de eerste bocht de leiding kwijt, maar bleef bij Lewis in de buurt. Daarna hield hij de controle en lette hij goed op zijn banden. Het was indrukwekkend om in 56 ronden geen fout te maken. Het Circuit of The Americas is een lastig circuit, je kunt er heel gemakkelijk een fout maken. Lewis en Max zetten geen van beiden een stap verkeerd en dat is het fantastische aan dit kampioenschap.”

Brawn hint op derde Amerikaanse GP

Brawn had genoten van de volle tribunes en neemt alvast een voorschot op de toekomst van de Formule 1 in de Verenigde Staten. Die ziet er volgend jaar met een tweede race in Miami gunstig uit, maar mogelijk zit er daarna nog meer in het vat, voorspelt Brawn. “Ik denk dat de passie van de fans afgelopen weekend laat zien dat de Formule 1 gemakkelijk twee races in de VS kan houden en misschien wel meer.”

