De geruchten rondom de mogelijke transfer van George Russell naar Mercedes houden de gemoederen flink bezig. Ook Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft zo zijn gedachten over het tweede Mercedes-zitje. Volgens hem heeft Mercedes namelijk maar één keuze voor dat zitje naast Lewis Hamilton.

Het is al een tijdje het gesprek van de dag in de paddock, al zou het volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff niet lang meer moeten duren voor we eindelijk officieel weten wie dat felbegeerde zitje naast Hamilton krijgt voor 2022. De Oostenrijker gaf te kennen dat er al een besluit is genomen, maar wilde daar verder nog niet op ingaan. Als het aan Ross Brawn ligt zien we volgend jaar Williams-coureur George Russell naast de zevenvoudig wereldkampioen rijden.

Foto: BSR Agency

“We weten allemaal dat Russell een fantastisch talent is”, schrijft Brawn in zijn column. “We hebben er al veel van gezien bij Williams en zagen het nog eens benadrukt worden bij Mercedes, toen hij inviel voor Hamilton bij de Sakhir Grand Prix van vorig jaar.”

Lees ook: Wolff: ‘Meerdere partijen betrokken bij keuze tussen Russell en Bottas’

“De prestaties van Russell doen me heel erg denken aan Fernando Alonso, toen hij in 2001 op het natte Spa in de Minardi reed”, vervolgt Brawn. “Hij was machtig indrukwekkend in die auto, die duidelijk niet goed genoeg was. Met dit soort omstandigheden verschuiven de verhoudingen tussen de coureur en de auto. Dat is ook wat we met George zagen op zaterdag.”

“Hij heeft geen auto die in staat is om op de eerste startrij te komen, maar in de verraderlijke omstandigheden in de kwalificatie versloeg hij coureurs die veel betere auto’s hebben. Naar mijn mening is er volgend jaar maar één beslissing voor Mercedes met betrekking tot het tweede zitje”, aldus de sportief directeur van de Formule 1.

Dit weekend strijkt de Formule 1 na 36 jaar eindelijk weer neer in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Special van FORMULE 1 Magazine.