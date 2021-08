Teambaas Toto Wolff heeft weer een verder tipje van de sluier opgelicht over Mercedes’ rijderskeuze tussen George Russell en Valtteri Bottas. “Het gaat niet alleen om onze beslissing.”

Er zijn namelijk ‘meerdere belanghebbenden bij betrokken’, doelt Wolff op de keuze tussen Russell en Bottas. Momenteel is Bottas bij Mercedes de teamgenoot van Lewis Hamilton, maar Mercedes wil niet bekendmaken wie er in 2022 naast Hamilton rijdt zolang de afvaller nog niet onder de pannen is voor volgend jaar.

De verwachting is dat Mercedes voor 2022 voor Russell gaat – met de Brit die in Spa imponeerde met een tweede plek in de kwalificatie en race. Bottas rest een overstap naar Williams of Alfa Romeo. Mocht Mercedes Bottas tóch houden, dan blijft Russell bij Williams. Zijn contract daar loopt echter af, dus dan moet er een nieuwe deal gesloten worden.

“Het gaat niet alleen om onze beslissing”, vertelt Wolff dan ook. “Er zijn ook andere partijen bij betrokken, waar we respect voor moeten hebben en zorgvuldig mee moeten omgaan.” En daarbij, benadrukt Wolff: “Zolang niet alle contracten getekend zijn, is er voor ons geen reden iets aan te kondigen.”

‘Niet alleen mijn beslissing’

Wolff verduidelijkt verder nog een uitspraak van eerder in het weekend op Spa. Toen stelde hij dat de keuze tussen Bottas en Russell is gemaakt. “Mijn antwoord was toen: ‘ja, ik ben eruit’. Maar: ik ben niet de enige die over deze beslissing gaat.”

Volgens de geruchtenmolen in de paddock, is Russell naar Mercedes een done deal en gaat Bottas naar Alfa Romeo. Dat team zou haar coureurs voor 2022 pas tijdens haar thuisweekend in Italië, tussen 9 en 12 september, willen presenteren. Hier zou het wachten dan ook op zijn.

