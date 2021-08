Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat het team al een besluit heeft genomen over wie in 2022 de teamgenoot van Lewis Hamilton zal zijn.

Na de sterke prestatie van George Russell in de kwalificatie op het natte Spa-Francorchamps en de wat tegenvallende achtste tijd van Valtteri Bottas kreeg Mercedes-teambaas Toto Wolff natuurlijk de vraag over wie van de twee volgend jaar in de Mercedes rijdt. Waar Wolff, Bottas en Russell de afgelopen dagen nogal vaag bleven over of er al een besluit was genomen, geeft de Oostenrijker nu voor het eerst een duidelijke indicatie van de stand van zaken.

Wolff beantwoordde de vraag of er al een besluit was genomen namelijk met een ‘ja’. “Ik ben altijd eerlijk geweest tegen jullie”, vertelde hij. Bij Sky Sports gaf hij ook al een duidelijke hint: “We weten waar we staan, we weten wat we hebben en wat hij kan doen. Dit is gewoon weer een bevestiging dat hij goed kan rijden”, zei Wolff.

Toch had hij beter verwacht van Russell. “Ik ben een beetje teleurgesteld, want Russell had op pole moeten staan”, grapte hij. “We weten wat we hebben met George. Hij is uitmuntend geweest in de juniorklassen, hij is uitmuntend bij Williams en hij was uitmuntend toen hij in Bahrein reed”, verwijst Wolff naar de invalbeurt van de Brit bij Mercedes vorig jaar, nadat Hamilton een positieve coronatest had. “Als het een makkelijk besluit was geweest, dan hadden we die al eerder genomen”, benadrukt de Oostenrijker. “We weten wat we aan Valtteri hebben en we weten wat we aan Russell hebben.”

