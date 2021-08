Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat het weer op zondag beter zal zijn dan vandaag. Volgens de Oostenrijker heeft het team de auto’s meer afgesteld voor droog weer, dus weet hij: “Als het weer zo blijft, hebben we een probleem.”

De ogen bij Mercedes gingen niet per se direct uit naar Lewis Hamilton of Valtteri Bottas, maar naar Mercedes-junior George Russell. Hij zette zijn Williams, in de regen op Spa-Francorchamps, op de eerste startrij. Kort had hij even de pole in handen, maar Max Verstappen wist die in zijn laatste ronde toch te pakken. Mercedes-teambaas Toto Wolff is uiteraard onder de indruk van Russell, die nog altijd in verband wordt gebracht met een overstap naar het topteam.

Foto: BSR Agency

“Het was een erg goede ronde, heel indrukwekkend”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “Je moet het maar doen, zo’n ronde rijden en de auto op de baan houden. Hij kwam echt net tekort voor pole, dus felicitaties aan hem.” Uiteraard krijgt hij dan ook nog de vraag of dit eventueel wat veranderd aan hun gedachten over hun junior. “Nee, we weten waar we staan, we weten wat we hebben en wat hij kan doen. Dit is gewoon weer een bevestiging dat hij goed kan rijden.” Wanneer komt er dan een besluit? “Binnenkort”, geeft Wolff aan.

Degene die zijn Mercedes-zitje voor 2022 moet verdedigen, Valtteri Bottas, kon geen indruk maken in de regen. Hij kwam in Q3 slechts tot de achtste tijd en zal vanwege zijn gridstraf, voor het veroorzaken van de startcrash in Hongarije, als dertiende starten. “Valtteri deed het over het algemeen gewoon goed, hij zat op hetzelfde niveau als Lewis. Maar in de laatste sessie niet, toen had hij ineens een drop”, vat Wolff de middag van de Fin samen.

“Met Lewis kunnen we nog vechten voor de zege”, gaat Wolff verder over zijn andere coureur, die de derde tijd noteerde. “We hebben een sterke auto voor de race en we zitten meer aan de droge kant”, geeft Wolff weg over de afstelling van de auto. Wolff zal dus hopen dat het weer op zondag een stuk beter zal zijn dan vandaag – waar het overigens niet op lijkt. “We hebben een goede topsnelheid. Als het weer blijft zoals vandaag, dan hebben we een probleem. Maar het zou goed moeten zijn voor de race. Het is downforce-gerelateerd”, aldus de Oostenrijker.

