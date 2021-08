Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, noemt het uitdelen van halve punten in de Grand Prix van België ‘niet ideaal’. Wel ziet hij het graag van een andere kant: “Het is een beloning voor hun moed in de kwalificatie.”

“Het is best uniek om een weekend te zien waarin het weer zo intens is geweest, en dat zo constant”, schrijft Brawn in zijn column over de Grand Prix van België. “Echt alles is eraan gedaan om de race op een veilige manier van start te gaan. Normaliter heb je wel een moment dat je de safetycar naar binnen kan brengen, maar dat was niet mogelijk.”

“Uiteindelijk staat de veiligheid voorop”, vervolgt Brawn. “Het was niet veilig genoeg om de race te hervatten. De FIA heeft haar best gedaan in de zeer uitdagende omstandigheden, iets wat we decennialang niet hebben gezien.”

Na de drie ronden achter de safetycar op het kletsnatte Spa-Francorchamps besloot de wedstrijdleiding de race niet meer te hervatten. Het was volgens het reglementenboek wel voldoende om halve punten uit te kunnen delen, wat nu dus grotendeels gebeurde op basis van het kwalificatieresultaat. “Het is niet ideaal, maar als je iemand niet kan belonen voor de race, dan kan je ze belonen voor hun moed in de kwalificatie”, zegt Brawn over het uitdelen van halve punten. “Een ronde zoals die van George Russell in de kwalificatie moet in de afwezigheid van een race beloond worden. Zoals ik al zei, het is niet ideaal, maar het is eenmaal zo. Het weer zat zondag gewoon niet mee”, aldus de sportief directeur van de Formule 1.

