Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, hoopt dat de poleposition in het sprintformat vanaf volgend jaar gewoon naar de snelste coureur in de kwalificatie gaat. Dit jaar krijgt de winnaar van de sprintkwalificatie die poleposition, al is dat omdat ze daar niet bij stil stonden toen ze met het sprintformat kwamen.

De Formule 1 experimenteert dit seizoen met het sprintformat. Dat format moet meer actie bieden omdat de normale kwalificatie al naar de vrijdag verschuift terwijl die kwalificatie op zaterdag vervangen wordt door de sprintkwalificatie. Coureurs leggen dan honderd kilometer af, een derde van de gebruikelijke raceafstand, om de startvolgorde voor de race op zondag te bepalen.

Het sprintformat zorgt wel voor een ander probleem: wie krijgt de poleposition? Die vraag is in de twee sprintweekenden dit jaar al beantwoord, aangezien de winnaar van de sprintkwalificatie de officiële poleposition op zijn naam kreeg. Dat zorgde voor de nodige discussie, aangezien fans en coureurs vinden dat de poleposition zoals altijd naar de snelste in de kwalificatie moet gaan. Ook sportief directeur Ross Brawn hoopt dat dit volgend jaar het geval zal zijn.

“Ik vind persoonlijk dat we ernaar moeten kijken”, laat Brawn weten aan The Race. “Het is iets dat regelmatig gezegd wordt door fans, media en coureurs: de coureur die de snelste rondetijd noteert in die competitie, is de polesitter. Dat is iets waar we niet echt over hadden nagedacht toen we dit nieuwe format bedachten”, erkent Brawn.

“Ik zou het liefste zien dat we teruggaan naar een poleposition voor degene die bovenaan staat bij de kwalificatie”, vervolgt hij. “Dit soort dingen worden besloten met de FIA en de teams.” Brawn denkt dat een groot deel het ermee eens is dat de poleposition bij de kwalificatie hoort en in zo’n sprintformat dus op de vrijdag bepaald wordt. “Dat is dus iets waarvan ik hoop dat we het volgend jaar kunnen doorvoeren. Er is wel een meerderheid nodig om het door te kunnen voeren, maar ik ben daar optimistisch over”, besluit Brawn.

