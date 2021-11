Ross Brawn is in zijn jongste Formule 1-column uitermate complimenteus over Max Verstappen. De sportief directeur van de Formule 1 zag afgelopen weekend tijdens de Mexicaanse Grand Prix een Verstappen die hem deed denken aan Michael Schumacher.

Max Verstappen vertrok de race zondag vanaf de derde plaats, maar ging in de eerste bocht met een gedurfde uitremmanoeuvre de twee voor hem gestarte Mercedessen voorbij. Het bleek de beslissende actie op weg naar de negende seizoensoverwinning van de Red Bull-coureur. Na afloop van de race legde Red Bull-teambaas Christian Horner vol bewondering uit hoe Verstappen voor de race al eens zijn ideale rempunt had geoefend.

Ook Brawn is vol lof over de actie en vooral de voorbereiding daarop. “Het doet me denken aan de manier waarop Michael Schumacher de donderdag voor een raceweekend lang over een circuit liep”, schrijft Brawn in zijn column op Formula1.com. “Hij bekeek de bochten en keek of er ontsnappingsroutes waren voor als het mis ging. Dan wist hij of je veilig weg kon komen uit een gewaagde manoeuvre en had hij meer vertrouwen om die manoeuvre te maken. Max had de eerste bocht in Mexico goed in de vingers en had het vertrouwen om de bocht te nemen.” Een groot compliment van de man die jarenlang – bij Benetton, Ferrari en Mercedes – met de Duitser samenwerkte.

Ross Brawn met Honda-chef Masashi Yamamoto (BSR Agency)

Driver of the Day

Voor Brawn was Verstappen dan ook de rijder van de dag. “Max heeft geen fout gemaakt. Het was een indrukwekkende prestatie. Checo [Pérez] zou uiteindelijk om emotionele redenen verkozen worden tot Driver of the Day, maar mijn stem zou naar Max gaan. Vanwege zijn controle in de eerste bocht, hoe hij de perfecte herstart maakte na de safetycar en hoe hij daarna niemand meer in de buurt liet komen.”

Verstappen vergrootte met zijn zege zijn voorsprong in het WK tot negentien punten. Brawn wil echter nog niet van een definitieve beslissing spreken. “Er zijn nog vier races te gaan. Er kan nog van alles gebeuren, dus deze strijd om het kampioenschap is nog lang niet voorbij. Ik hoorde iemand zeggen dat ze het allebei verdienen om de titel te winnen. In sommige opzichten is dat ook zo.”

