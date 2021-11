De start van de Grand Prix van Mexico en vooral het late remmen van Max Verstappen voor bocht 1 bracht de Nederlander grotendeels de overwinning. Het Red Bull-management was vol bewondering voor de gedecideerde manoeuvre van Verstappen. “Ik dacht even dat hij zijn rempunt miste”, zei Christian Horner na de race.

Achteraf gezien was die tweede rij voor Red Bull helemaal zo slecht nog niet, moest ook Horner toegeven. Gisteren was hij nog behoorlijk kwaad omdat Yuki Tsunoda in zijn ogen de kwalificatie van Verstappen en Pérez had verpest. “Het resultaat van gisteren was onverwacht maar vandaag ook. Gisteren presteerden we uiteindelijk ondermaats maar die tweede rij was een ongeluk bij een ongeluk”, aldus Horner.

BSR Agency

Lees ook: Wolff vol ongeloof: ‘Ze leken de zee uiteen te splijten voor Verstappen’

Ontwerper Adrian Newey zag een gelijkenis met Oostenrijk. “Ook toen hadden we een veel betere slijtage en konden we wegrijden. We hadden moeite gisteren in de kwalificatie, we snapten niet waarom het niet lukte in Q3. Gelukkig koos Max zijn rempunt zijn feilloos.” Volgens Horner was dat laatste iets dat Verstappen in de planning had staan. “De start was het belangrijkst, ik was wel verrast dat de Mercedes-jongens hem die ruimte gaven.”

“Max remde enorm laat, zo leek het. Ik dacht dat hij zijn rempunt gemist had. Niet alleen in de trainingen remde hij op dat punt. Ook in zijn installatieronde voor de start heeft hij daar geremd. Dit was iets dat Max al vanaf het begin in zijn hoofd had.” Tuurlijk, nu Verstappen 19 punten los staat, valt het T-woord weer veelvuldig. Horner wil het nog niet over over de titel hebben: “Er zijn nog veel punten te verdelen, er kan zoveel gebeuren. Wij moeten gewoon perfect blijven.”

Ook Newey durft het nog niet aan. “Het is gewoon niet te zeggen. Het is constant om en om geweest. In Silverstone hadden we echt een flinke voorsprong maar twee races later stonden we weer met de rug tegen de muur . Het kan zo weer veranderen.”

Lees ook: Verstappen: ‘Die inhaalactie in de eerste bocht maakte mijn race, dat was erg leuk’

BSR Agency