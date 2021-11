Max Verstappen heeft voor de derde keer de Grand Prix van Mexico gewonnen, al was deze overwinning met alle respect wel wat belangrijker dan de vorige twee – en het feest na afloop een stukje uitbundiger.

Dat eerste komt dan natuurlijk omdat Verstappen dit jaar – in tegenstelling tot in 2017 en 2018, toen hij ook won in Mexico – om de titel vecht. Dankzij zijn zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez is hij weer zeven punten extra uitgelopen op rivaal Lewis Hamilton. Verstappens voorsprong op de Brit bedraagt nu negentien punten.

Belangrijke eerste bocht

Wat zijn race maakte in Mexico, vertelt Verstappen, was zijn inhaalactie op Mercedes-rijders Hamilton en Valtteri Bottas in de eerste bocht. “Dat was leuk”, geniet hij daar van na. “We reden drie wijd naar die bocht toe. Het ging er toen om zo laat mogelijk te remmen. Ik hield hem op de baan en ging van drie naar één.”

“Dat maakte mijn race”, vervolgt Verstappen. “Daarna kon ik me gewoon op mijn eigen werk concentreren. De pace in de auto was geweldig.” Verstappen onderstreepte dat ook wel door met 26 tellen voorsprong op Hamilton te winnen. “Het was vandaag vrij rechtdoorzee. Dat is altijd fijn”, vindt Verstappen.

Zoals we van Verstappen gewend zijn, rekent hij zich ondanks zijn oppermachtige zege nog niet rijk. Er zijn immers nog vier races te gaan. “We hebben nog lang te gaan. Het ziet er goed uit, maar het kan ook zomaar veranderen”, weet hij. De volgende race is echter Brazilië, waar hij ook al eens won. “Daar bewaar ik goede herinneringen aan.”

Feest

De Grand Prix van 2021 zal ongetwijfeld ook een mooie herinnering worden voor Verstappen. Niet alleen door zijn zege, ook door het feest achteraf in het stadion. Dat feestje werd nu de lokale held Sergio Pérez zijn teamgenoot is wat uitbundiger gevierd, met de Mexicaan die de derde plek pakte.

“Het is hier ongelooflijk qua fans”, toont Verstappen zich onder de indruk van de ambiance in Mexico. “Eerder was het ook al top, maar het is super hier met Sergio als teamgenoot te komen. De fans zijn hier geweldig en duidelijk dol op de Formule 1.”