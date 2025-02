Met een handvol coureurs zijn de Britten in 2025 goed vertegenwoordigd in de Formule 1, maar is dat genoeg om de macht over te nemen? Als het aan bijvoorbeeld Lewis Hamilton of Lando Norris ligt, is het einde van Max Verstappens titelreeks in aantocht. Hoe kijkt Alex Albon naar de opkomst van de Britten? De Williams-coureur deelt zijn mening.

Noem het een Britse Thai of Thaise Brit, maar hoe dan ook is Albon net als zijn Engelse vrienden Lando Norris en George Russell niet meer weg te denken uit de Formule 1. Ze vormen de kern van een ‘Britse golf’, een nieuwe generatie coureurs bestaande uit opvolgers van wereldkampioen Jenson Button en de minder succesvolle Anthony Davidson, Paul di Resta en Jonathan Palmer.

Verdienstelijke coureurs, die laatste drie; geen twijfel over mogelijk. Maar nooit wereldkampioen. En dat hopen Norris, Russell én Albon wel te worden. Tel daarbij op de (dfinitieve) komst van Oliver Bearman naar de F1 en natuurlijk de aanwezigheid van de naar Ferrari vertrokken en nog altijd hongerige Lewis Hamilton en zie daar: vijf van de twintig coureurs zijn volgend jaar onderdeel van een Britse golf die de afgelopen jaren in omvang én aanzien is toegenomen – en die alleen maar groter en krachtiger wordt.

“Best bijzonder, ja”, zegt Albon, oud-teamgenoot van Max Verstappen, desgevraagd. Maar of de Britten ook de macht overnemen in de Formule 1? “De Britse motosport staat er op dit moment heel erg goed voor. Er zijn snelle coureurs en prima omstandigheden voor talenten om zich in te ontwikkelen. De ‘grassroots’ zijn ontzettend sterk.” Vrij vertaald: de liefde, passie en mogelijkheden voor autosport zijn diepgeworteld in het Verenigd Koninkrijk.

Dat klopt: nagenoeg alle teams zijn, bijna van oudsher, in Engeland gevestigd. Veel personeel in de Formule 1 is Brits. En de rijke historie van de autosport is overgoten met een flink scheut Angelsaksische saus. Maar wat vooral zorgt voor aanwas van Brits talent, is de grote concurrentie.

“Als coureur ben je al vanaf je achtste in Groot-Brittannië actief in een wereld vol concurrentie”, vertelt Albon. “Je rijdt tegen veel talenten die over zijn gekomen vanaf het Europese vaste land. Of die zich in Engeland vestigen vanuit de Verenigde Staten of Azië. Het zorgt voor een constant hoog niveau. Of het Britse coureurs daardoor beter maakt dan anderen, durf ik niet te zeggen. Maar het zorgt voor meer Britse talenten die voor een kans kunnen gaan in de autosport.”

