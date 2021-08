Davide Brivio, de racedirecteur van Alpine, blikt na de eerste elf races van het seizoen terug op zijn nieuwe avontuur in de Formule 1. De Italiaan was vorig jaar nog verantwoordelijk voor het MotoGP-team van Suzuki en kan nu de grote verschillen tussen de twee sporten aanwijzen: “Alles is groter.”

Brivio leidde vorig jaar Suzuki naar haar beste resultaat in de MotoGP ooit. Joan Mir werd kampioen in het bizarre seizoen en dankzij de goede verrichtingen van Alex Rins werd het Japanse team ook kampioen. Opmerkelijk was het dus toen teammanager Davide Brivio bekendmaakte dat hij de overstap zou maken van de tweewielers van de MotoGP naar de vierwielers van de Formule 1.

Na een halfjaar kan de Italiaan wel vergelijkingen maken tussen de twee takken van sport. “Mijn werk is nu heel anders, het is een andere wereld”, zegt Brivio tegen Speedweek.com. “De organisatie is groter, de auto’s zijn groter, je hebt meer onderdelen, meer mensen en alles is heel interessant.”

Maar wat is dan het grootste verschil tussen de MotoGP en de Formule 1? “In de MotoGP ligt het na de start allemaal in de handen van de coureur, dat is waarschijnlijk wel het grootste verschil”, legt Brivio uit. In de MotoGP kunnen de coureurs via hun dash bijvoorbeeld zien of ze een straf hebben, maar communicatie, op het pitbord na, is er verder niet tijdens de race. “Bovendien hebben de coureurs in de Formule 1 het veel drukker, ze hebben meer mediamomenten en ook meer technische meetings dan in de MotoGP”, ziet Brivio.

“De MotoGP is meer een individuele sport, in de Formule 1 is het meer teamwerk tussen de twee coureurs”, aldus Brivio. “Alle technische meetings worden samen gehouden. Op de baan is het natuurlijk allemaal wat anders. Het is duidelijk een teamconcept. Dat is natuurlijk ook zo in de MotoGP, maar we zeggen altijd dat de ergste tegenstander je eigen teamgenoot is”, besluit de racedirecteur van Alpine.

