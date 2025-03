McLaren-CEO Zak Brown lijkt nog niet klaar met stoken bij rivaal Red Bull. Eerder trok de Amerikaan de keuze voor Liam Lawson al in twijfel, en nu voorspelt de CEO dat stercoureur Max Verstappen waarschijnlijk niet lang bij de Oostenrijkse renstal blijft. ‘Mercedes heeft stabiliteit, en we weten dat Toto gek op hem is’, legt Brown uit.

Eerder deze week gooide Zak Brown al olie op het vuur bij Red Bull door te stellen dat de renstal beter voor Yuki Tsunoda had kunnen kiezen in plaats Liam Lawson. De Amerikaan deed deze uitspraken aan de hand van Lawsons Red Bull-debuut in Melbourne. De Nieuw-Zeelander kon uiteindelijk de race vanwege een crash niet afmaken. Brown lijkt echter nog niet klaar met stoken, en durft nu ook een voorspelling te doen over de toekomst van Max Verstappen.

“Ik denk dat Verstappen aan het einde van het jaar vertrekt (bij Red Bull, red.)”, voorspelt Brown over de toekomst van Verstappen tegen The Telegraph. De Amerikaan weet ook wel meteen waar de viervoudig wereldkampioen heengaat. “Waarschijnlijk naar Mercedes. Er wordt ook gepraat over een overstap naar Aston Martin, omdat Adrian Newey daar nu zit. Maar hoe geweldig Adrian ook is, en hij is echt de beste aller tijden, je hebt een heel team nodig. Dat heeft tijd nodig. Daarom gok ik op Mercedes.”

Verstappen naar Mercedes?

De CEO van McLaren, dat recentelijk nog het contract van Oscar Piastri verlengde, legt ook meteen uit waarom Mercedes wel de juiste ‘cultuur’ voor Verstappen zou hebben. “Mercedes heeft de afgelopen tien jaar het kampioenschap zeven of acht keer gewonnen. Vorig jaar wonnen ze alsnog vijf races. Ze hebben stabiliteit. We weten dat Toto (Wolff, red.) gek op Verstappen is. En de Mercedes-motor is waarschijnlijk de beste motor met oog op het nieuwe reglement.”

Wie van de twee huidige Mercedes-coureurs, George Russell of Andrea Kimi Antonelli, Verstappen dan zou vervangen, weet Brown nog niet. “George heeft aan het einde van het seizoen geen contract meer, en Kimi heeft voorlopig steeds een contract van een jaar.”

