Max Verstappen is blij dat het Formule 1-seizoen weer is begonnen. De Nederlander en zijn Red Bull-team hebben veel geleerd over de RB21, waaronder over de bandendegradatie, tijdens het openingsweekend in Melbourne. Verstappen focust zich nu op de Grand Prix van China, en het eerste sprintweekend van het jaar.

Max Verstappen reed tijdens de eerste Grand Prix van het jaar, in Melbourne, als tweede over de streep. De Nederlander kwam in de laatste rondes van de Australische race nog heel even dicht bij raceleider en uiteindelijke winnaar Lando Norris. De Brit trok echter aan het langste eind, en Verstappen verloor voor het eerst in 1029 dagen tijd zijn leiding in het coureurskampioenschap.

Ondanks dat Verstappen de Australische zege aan rivaal Norris moest overlaten, is de Nederlander blij dat het seizoen weer is begonnen. “Samen met het team hebben we veel geleerd en uiteindelijk was ik ook wel blij met de tweede plek”, vertelt Verstappen in de race preview. De Red Bull-coureur plaatst alsnog een kleine kanttekening na het openingsweekend in Melbourne. “We moeten nog veel verbeteren. Vooral de bandendegradatie had een groot effect op onze race, maar we hebben er veel van geleerd.”

Eerste sprintweekend

Het Formule 1-circus reist deze week af naar Shanghai voor het eerste sprintweekend van het seizoen. Volgens Verstappen is het daarom noodzaak voor Red Bull om gelijk ‘de best mogelijke afstelling van de auto’ te hebben en ‘zoveel mogelijk punten te scoren’. Zeker omdat de teams maar één vrije training krijgen. “Ik vind het altijd leuk om in Shanghai te racen, er zijn hier namelijk veel kansen om in te halen”, blikt Verstappen verder vooruit. “Het circuit heeft een unieke lay-out, dus we zien wel wat het weekend brengt.”

