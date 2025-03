Lando Norris zorgde er met zijn vijfde Grand Prix-zege in Australië voor dat er een einde kwam aan de heerschappij van Max Verstappen in het coureurskampioenschap. Na 1029 dagen het kampioenschap te hebben geleid, vervangt de McLaren-coureur vanaf nu de Nederlander aan kop. Het is echter niet de enige bijzondere reeks van Verstappen die in Melbourne dankzij Norris ten einde kwam.

Max Verstappen brak de afgelopen jaren het ene na het andere record tijdens de dominantie van Red Bull. Zo pakte de Nederlander de meeste Grand Prix-zeges op rij – tien, vanaf de GP Miami 2023 tot en met de GP Italië 2023 -, maar ook het record van meeste overwinningen in één seizoen – negentien zeges in 2023 – is in handen van Verstappen.

De heerschappij van Verstappen is echter met de overwinning van Lando Norris in Melbourne definitief afgelopen, en daarom kwam er ook een einde aan een tweede bijzondere reeks van de Nederlander. Norris werd namelijk de eerste Formule 1-coureur, die niet Verstappen heet, die meer dan één race achter elkaar heeft gewonnen sinds Lewis Hamilton in 2021.

Norris won namelijk de Grand Prix van Australië nadat hij in 2024 de laatste race van het jaar, de Grand Prix van Abu Dhabi, op zijn naam schreef. Lewis Hamilton pakte in 2021 de zeges van de Grands Prix van Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië achter elkaar. Sinds die laatste drie overwinningen op rij van Hamilton, kon iedere andere coureur op de grid nooit meer dan één Grand Prix achter elkaar winnen, behalve Verstappen.

Volgend record?

Het lijkt erop dat Norris dus aardig de smaak te pakken heeft betreffende het breken van bijzondere reeksen en records. Het zal waarschijnlijk wel even duren voordat de McLaren-coureur een volgend statistiek van Verstappen aan flarden kan rijden. Zo staat de Nederlander met 63 overwinningen derde op de lijst van meeste overwinningen van een coureur ooit, terwijl Norris op plek 51 staat. De Brit stijgt wel een plekje op het lijstje van zeges van coureurs op de huidige grid. Norris staat nu op de vijfde plek, en laat Carlos Sainz achter zich.

