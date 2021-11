McLaren-ceo Zak Brown verwacht dat Formule 1-teams binnen afzienbare tijd miljarden waard zullen zijn. De Amerikaan stelt dat het budgetplafond daar een belangrijke rol in speelt.

De Formule 1-teams moeten sinds dit seizoen binnen het budgetplafond blijven. Daarmee hoopt Formule 1-eigenaar Liberty Media de uitgaven van de teams te beperken en de teams ook meer gelijk te trekken, aangezien de topteams aanzienlijk meer uitgaven dan de kleinere teams. De uitgaven van de teams zijn dus flink beperkt, maar daardoor ziet McLaren-ceo wel een kans voor teams om een stuk winstgevender te worden dan afgelopen jaren.

“Formule 1-teams kunnen zeker miljarden waard worden”, zegt Brown in gesprek met The Race. “Er zijn veel sportfranchises, zoals de NFL, MLB, NHL, Premier League en NBA, die miljarden waard zijn.” De Amerikaan stelt dat Liberty Media de sport ‘financieel levensvatbaar en duurzaam’ heeft gemaakt. “We zien een snelle groei in het aantal landen dat races wil organiseren. McLaren zal op de korte termijn een winstgevend team zijn.”

“Voordat het budgetplafond geïntroduceerd werd, kon je zoiets niet zeggen”, voegt Brown toe. “Het was een sport waar je zoveel moest uitgeven als het team dat het meeste uitgaf. Het ging er dus meer om wie het zich kon veroorloven om het meeste te verliezen. Dat is voor veel mensen geen aantrekkelijk franchisemodel. Dat is dus ook fundamenteel aan het veranderen.”

Met de gang van zaken op dit moment verwacht Brown dat het niet lang meer zal duren voordat de Formule 1-teams ook miljarden waard zullen zijn. “We zullen over iets van drie, vier of vijf jaar Formule 1-teams voor miljarden verkocht worden, als iemand zijn team überhaupt wil verkopen.”

